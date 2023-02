Copa Verde 2023: quem disputa a temporada, como funciona e onde assistir

Saiba tudo sobre os jogos da Copa Verde, competição regional disputada por equipes do Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo

Vinte e quatro equipes disputam o título da Copa Verde 2023. A décima edição do torneio reúne clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo, onde 16 estreiam na primeira fase e oito apenas na segunda fase. O campeão também fatura uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

Mas como funciona o sistema de disputa? Onde assistir aos jogos na temporada.

O que é a Copa Verde 2023?

A Copa Verde é um torneio anual de futebol disputado entre clubes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. organizado pela CBF.

A Copa Verde é jogada em mata-mata, onde quem ganha segue até a fase seguinte e quem perde volta para casa mais cedo. Com vinte e quatro equipes, a competição tem cinco fases: primeira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Em 2023, a primeira fase acontece de 17 de fevereiro até domingo, 19 do mesmo mês, sempre em jogo único. Depois vem as oitavas de final, com apenas dezesseis times, também em partida única. A partir das quartas, a competição fica no modelo ida e volta.

Em caso de igualdade em qualquer etapa, a disputa de pênaltis é que define quem avança. Além do troféu, o campeão da Copa Verde também fatura uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil na edição seguinte.

Quem disputa o torneio regional?

Vinte e quatro disputam a Copa Verde 2023, onde 16 jogam a primeira fase enquanto os outros oito entram a partir da segunda fase. Esta é a décima edição do torneio regional, inaugurado em 2014.

Este ano, jogam a primeira fase as equipes de Atlético do Acre, São Francisco do Acre, Ceilândia, Rio Branco (ES), Tocantinópolis, Operário MS, Luverdense, Interporto (TO), Humaitá, Trem, Castanhal, Real Ariquemes, União Rondonópolis, Real Noroeste, Rio Branco, Princesa Solimões.

A partir das oitavas de final (segunda fase), entram Remo, São Raimundo (RR), Paysandu, Manaus, Goiás, Brasiliense, Cuiabá e Vila Nova.

Confira o quadro de confrontos e qual é o chaveamento.

Primeira fase:

SEXTA-FEIRA, 17/02:

19h - Atlético (AC) x São Francisco (AC)

SÁBADO, 18/02:

15h30 - Ceilândia (DF) x Rio Branco (ES)

16h - Tocantinópolis (TO) x Operário (MS)

18h - Luverdense (MT ) x Interporto (TO)

19h - Humaitá (AC) x Trem (AP)

DOMINGO, 19/02:

15h - Castanhal (PA) x Real Ariquemes (RO)

16h - União (MT) x Real Noroeste (ES)

19h - Rio Branco (AC) x Princesa Solimões (AM)

Oitavas de final

QUARTA-FEIRA, 22/02:

20h - Paysandu x Castanhal ou Real Ariquemes

21h - Manaus x Rio Branco AC ou Princesa do Solimões

20h - Goiás x União Rondonópolis ou Real Noroeste

21h - Brasiliense x Tocantinópolis ou Operário MS

QUINTA-FEIRA, 23/02:

20h30 - Vila Nova x Luverdense ou Interporto

QUARTA-FEIRA, 01/03:

19h - Remo x Humaitá ou Trem

19h - São Raimundo RR x São Francisco AC

20h - Cuiabá x Ceilândia ou Rio Branco ES

Onde assistir a Copa Verde?

Até o momento, a CBF não divulgou qual será o canal oficial da Copa Verde 2023.

Os jogos da primeira fase e oitavas de final são transmitidos de acordo com a página de cada clube na disputa, ou seja, se o Paysandu está no jogo, ele pode transmitir em sua página oficial no Facebook ou Youtube se realizar a transmissão.

Na temporada passada, o serivço de streaming DAZN foi o responsável por transmitir todas as fases da Copa Verde no Brasil ao vivo. A entidade deve confirmar nos próximos dias como assistir ao torneio.

Premiação

O campeão da Copa Verde 2023 fica com a taça, o título de melhor elenco da região, as medalhas douradas e a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil no ano que vem. A CBF ainda não informou qual será a premiação em dinheiro para o vencedor.

Na temporada passada, o Paysandu embolsou R$150 mil como premiação, de acordo com o GE. O valor deve ser o mesmo também este ano.

Entre as nove edições passadas, a Copa Verde teve seis diferentes campeões. Com três títulos, o Paysandu é o maior campeão do torneio, conquistados em 2016, 2018 e 2022.

Já o Cuiabá tem dois, quando levantou a taça mais sustentável do futebol em 2015 e 2019. Já Brasília, Luverdense, Brasiliense e Remo possuem apenas um troféu cada.

