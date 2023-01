Onde assistir jogo do Goiás hoje x Anápolis (19/01/2023)

Pela terceira rodada do Campeonato Goiano, as equipes de Goiás e Anápolis se enfrentam nesta quinta-feira

O Goiás disputa a terceira rodada do Campeonato Goiano nesta quinta-feira, diante do Anápolis, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. O jogo do Goiás hoje vai começar às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão exclusiva para todos os estados. Saiba onde assistir ao vivo a partida.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje vai passar no canal Nosso Futebol e DAZN às 19h30.

Disponível somente entre as operadoras pagas da Sky, Claro e DirecTV GO, o canal é o responsável por transmitir o embate entre Goiás e Anápolis nesta quinta-feira. O torcedor deve pagar valor extra na mensalidade para tê-lo na programação.

Outra opção é assistir no DAZN, plataforma de streaming somente para assinantes. O produto está disponível no site por R$ 34,90 por mês. Dá para assistir no computador ou nos dispositivos como tablet e celular.

Goiás e Anápolis

O Goiás ocupa a oitava posição da tabela de classificação do Campeonato Goiano com 3 pontos, ou seja, acumula apenas uma vitória até aqui na temporada de disputas. Para chegar longe na competição e consequentemente avançar até a próxima fase, o Esmeraldino terá que começar a vencer desde agora.

Do outro lado, o Anápolis vem na nona posição com um ponto, já que sequer venceu na competição e acumula somente um ponto de empate. Na primeira rodada o time perdeu para o Inhumas, enquanto na segunda ficou na igualdade com o Vila Nova dentro de casa.

Possíveis escalações do jogo de hoje:

Escalação do Goiás: Tadeu; Apodi, Lucas Halter, Sidimar, Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel; Diego Gonçalves, Nicolas e Vinicius.

Escalação da Anápolis: Rodrigo Antunes; Fábio das Neves, Igor Mateus, Rafael Matheus, Davi Gabriel; Elieser, Felipe Dias, Tito; Ariel, Wandinho e Gonzalo.

Jogos da terceira rodada do Campeonato Goiano

Nesta quinta-feira, o jogo do Goiás é o último da terceira rodada do Campeonato Goiano. Confira os resultados até aqui já realizados.

Iporá 1 x 1 Atlético GO

Inhumas 2 x 2 Goiânia

Grêmio Anápolis 1 x 2 Aparecidense

CRAC 1 x 1 Vila Nova

Goianésia 2 x 1 Morrinhos

