Bar do Zeca Pagodinho na Arena Corinthians: como funciona e quais os preços?

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, ganhou na última segunda-feira, 16 de janeiro, uma nova atração. Trata-se do Bar do Zeca Pagodinho com shows ao vivo e um cardápio saboroso para os torcedores aproveitarem a estadia em Itaquera. Mas onde fica o bar? Saiba quais são os pratos oferecidos, preços e como chegar até lá.

O espaço foi inaugurado com a presença de personalidades corintianas, como Serginho Groisman, Xande de Pilares, Mumuzinho além do ex-presidente Andrés Sanchez.

A decoração é temática, ou seja, conta a história de vida de Zeca misturando um ar de vilarejo bastante caseiro com apresentações ao vivo com sambistas e muito pagode. O projeto de arquitetura foi assinado por João Uchôa.

Cardápio do bar do Zeca Pagodinho no estádio do Corinthians

O cardápio do bar do Zeca Pagodinho no estádio do Corinthians é assinado por Toninho Momo, um dos chefs brasileiros mais prestigiados e premiados nas categorias bar e boteco. Segundo o site oficial, ele se juntou ao BFW Group no comando da cozinha e desde então encanta os clientes com as criações inovadoras.

No dia da inauguração, torcedores e famosos puderam prestigiar um chopp gelado com pratos saborosos. No cardápio, é possível ver pratos executivos, porções, especiais, sanduíches, comidas de boteco, pratos infantis e até sobremesa. Já as bebidas possuem um cardápio próprio.

Entre as porções, o torresmo de barriga sai por R$ 35. Já uma porção de fritas está R$ 40. Tem também pratos como feijoada, bobó de camarão, arroz de camarão, croquetes, bife à parmeggiana, sanduíches especiais e até pratos infantis como picadinho de frango e carne.

Confira imagens do cardápio, publicadas pelo jornalista Arthur Sandes.

O cardápio do Bar do Zeca Pagodinho no estádio do Corinthians. R$ 11 o chope de 300ml, R$ 24 a caipirinha. Tá no preço, não tá? pic.twitter.com/IBHnj278pD — Arthur Sandes (@_arthursandes) January 16, 2023

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento é de terça a quinta, das 12h até 1h, as sextas e sábados das 12h até 2h e aos domingos abrindo às 12h até meia noite.

O bar funciona independentemente se tiver jogos do Corinthians ou não entre os dias da semana e aos finais de semana. Na quarta-feira, 18 de janeiro, dia em que o Timão estreia na Neo Química Arena, os ingressos para assistir no local vão de R$ 290 e R$ 5.500, segundo o jornal Lance.

O torcedor não paga para entrar no bar, e sim o que consome assim que fechar a conta.

O bar do Zeca Pagodinho está localizado na Neo Química Arena, em Itaquera, na Avenida Miguel Ignácio Curi, número 111, na cidade de São Paulo. No estádio, está entre os setores Norte e Oeste, com capacidade

Confira imagens do bar.

Inauguração do Bar do Zeca Pagodinho na Arena 🏴🏳️ Unir o útil ao agradável tem uma nova definição… 🎥Vitor Revez / Central do Timão pic.twitter.com/rrIvXqSGRV — Central do Timão (@centraldotimao) January 16, 2023

