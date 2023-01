Paulistão: Onde assistir o Campeonato Paulista 2023 na TV e online

O Campeonato Paulista 2023 é o maior estadual do Brasil. A nova temporada do torneio começa no sábado, 14 de janeiro, com dezesseis das mais diferentes regiões do estado em campo na busca pelo título. Saiba como assistir ao Paulistão, como funciona e quais times estão na primeira divisão.

Como assistir aos jogos do Campeonato Paulista 2023?

Os jogos do Campeonato Paulista 2023 serão transmitidos na Record TV, TNT e Premiere, além das plataformas digitais Youtube, Paulistão Play e HBO Max.

Por todo o estado de São Paulo, a Record transmite o Campeonato Paulista na TV aberta de graça e ao vivo. A equipe de transmissão fica por conta de Lucas Pereira, Renato Marsiglia, Marcio Canuto, Roberto Thomé, Jean Brandão e Janice de Castro, segundo o jornalista Flavio Ricco.

Também dá para assistir nos canais TNT e Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser acesso por valor extra na mensalidade.

Outra opção são as plataformas digitais. O HBO Max e o Paulistão exibem os duelos determinados pelo calendário da Federação Paulista de Futebol (FPF), disponíveis por streaming. Já o canal do Paulistão está de graça para o público.

Record - TV aberta

Premiere - pay-per-view na TV paga e plataformas digitais

TNT - TV paga

HBO Max - plataforma de streaming

Paulistão Play - plataforma de streaming

Youtube - plataforma de vídeos gratuita

RELACIONADO: Como assistir o Campeonato Carioca 2023 de graça na TV e online

Quais equipes vão disputar o Paulistão?

Jogam o Campeonato Paulista as equipes de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo SP, RB Bragantino, Inter de Limeira, Guarani, Mirassol, Água Santa, Ferroviária, Ituano, São Bento, Portuguesa, São Bernardo e Santo André.

O Campeonato Paulista contabiliza 16 equipes na primeira fase, divididas por quatro grupos de quatro (A, B, C e D) onde disputarão doze rodadas em pontos corridos. Os quatro principais times do estado (Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos) são cabeças de chave no sorteio, ou seja, não podem ficar juntos.

Os times do mesmo grupo não podem se enfrentar, ou seja, a FPF por utiliza-los como cabeças de chave para que clássicos sejam disputados.

GRUPO A: Santos, RB Bragantino, Botafogo SP e Inter de Limeira

GRUPO B: São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa

GRUPO C: Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento

GRUPO D: Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa

Como funciona o Campeonato Paulista 2023?

O Campeonato Paulista na primeira divisão tem quatro fases: primeira fase, quartas de final, semifinal e a final.

Na primeira fase serão dezesseis equipes divididas em quatro grupos de quatro cada. Serão doze rodadas em pontos corridos, ou seja, cada vitória garante 3 pontos e o empate um para os dois lados. Os times do mesmo grupo não podem se enfrentar, jogando apenas contra os oponentes dos outros grupos.

Os dois melhores de cada grupo, oito no total, avançam para as quartas de final. Aqui, os jogos são únicos, ou seja, quem vencer avança e quem perder está fora.

Os quatro vencedores avançam para a semifinal, também disputada em jogo único. A semifinal, entretanto, é definida da seguinte maneira: melhor campanha x 4ª melhor campanha na primeira fase, e a terceira melhor campanha contra a segunda da temporada.

A final, diferente das outras etapas, é jogada em dois confrontos, ida e volta.

Tem VAR no Paulistão?

Todas as fases do Campeonato Paulista terão VAR, o árbitro de vídeo. De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, a tecnologia será utilizada em todas as partidas caso obtenha as autorizações necessárias para usar.

No site oficial da FPF é possível observar que todos os jogos da primeira rodada possuem a escala de arbitragem com o VAR e o assistente.

"Caso obtenha as autorizações necessárias, a FPF utilizará a tecnologia do VAR (Arbitragem de Vídeo) em todas as partidas da competição, adotando a forma, termos e limites constantes em diretriz técnica a ser publicada para este fim, e do respectivo protocolo determinado pela International Football Association Board - IFAB, que passam a fazer parte integrante e indissociável deste REC.

A FPF não está obrigada a utilizar a tecnologia em todos os jogos da mesma competição ou da mesma rodada, na medida em que depende de condições técnicas e materiais específicas para fazê-lo. Caso por qualquer motivo de ordem técnica a tecnologia VAR não possa ser utilizada em determinada partida, a mesma terá seu seguimento normal, mediante a comunicação do arbitro aos capitães das equipes".

LEIA TAMBÉM:

Onde assistir Campeonato Mineiro 2023: equipes, como funciona e datas

Real Madrid? Quem o Flamengo pode pegar no Mundial de Clubes 2023