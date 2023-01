Onde assistir jogo do Milan hoje x Torino na Copa da Itália - 11/01/23

Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Milan hoje vai ser contra o Torino, no Estádio Giuseppe Meazza, nas oitavas de final da Copa da Itália na temporada. A partida nesta quarta-feira é única, ou seja, quem vencer avança para a próxima etapa. Confira onde assistir e todos os detalhes da transmissão.

Qual canal vai passar jogo do Milan hoje

O jogo do Milan hoje tem transmissão na ESPN 2 e STAR+ às 17h (Horário de Brasília).

O canal da ESPN opera em todo o território nacional entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO. Quem já é assinante pode assistir, mas para obter o pacote de canais é necessário entrar em contato com a operadora.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão da partida tem início às 16h, horário local.

Outra opção é curtir no Star +, plataforma de streaming para assinantes. Para tornar-se membro basta acessar o site oficial (www.starplus.com) e encontrar o melhor pacote ao seu bolso.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+

Milan x Torino

O Milan empatou com a Roma no fim de semana durante o Campeonato Italiano. O clássico fez com que o time de Milão ocupasse a terceira posição da tabela com 37 pontos, empatado com a Juventus. O elenco é forte candidato ao título da competição.

Na Copa da Itália, entretanto, estreia nesta quarta-feira.

Escalação do Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Dest; Aster Vranckx, Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Rafa Leão e De Ketelaere.

Para chegar até aqui, o Torino teve de passar pelo Palermo na primeira fase e vencer o Cittadela na segunda, conquistando a vaga nas oitavas de final da Copa da Itália. Já no fim de semana o time ocupa a 10ª posiçaõ da tabela com 23 pontos, conquistados em seis vitórias, cinco empates e seis derrotas.

No fim de semana o time empatou com a Salernitana.

Escalação do Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez, Singo; Lukic, Vojvoda, Miranchuk; Vlasic e Sanabria.

Como funciona a Copa da Itália

Com 44 participantes, a Copa da Itália é a segunda maior competição de futebol do país. No formato mata-mata, o torneio começa em janeiro e segue até o meio do ano com as definições pelo caminho até o campeão.

No total são sete fases: a fase preliminar, a primeira fase, segunda fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Todas são disputadas em mata-mata na temporada.

Os grandes elencos como Milan e Inter de Milão só estreiam na competição a partir das oitavas de final. Já as menores começam até mesmo na preliminar. No sistema mata-mata o vencedor avança para a próxima fase enquanto o perdedor está eliminado.

