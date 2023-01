Veja a lista de times classificados na segunda fase da Copinha 2023

Com o fim da fase de grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai começar o mata-mata! Jogada por sessenta e quatro equipes, a segunda fase é disputada em partida única onde quem perder está eliminado. Saiba quais times estão classificados na Copinha 2023 e todos os jogos já definidos.

VEJA: critérios de desempate da Copinha 2023

Times classificados na Copinha 2023

Estão classificados para a segunda fase da Copinha: Flamengo, Floresta, Guarani, Grêmio, Capivariano, Cruzeiro, São Paulo, EC São Bernardo, Tanabi, Mirassol, Sport, Goiás, Fluminense, Coritiba, Flamengo SP, América MG, Botafogo, Red Bull Bragantino, Rio Claro, Ska Brasil, Internacional, Oeste, Santos, Atlético MG, Água Santa, Botafogo PB e Remo.

O número de participantes que seguem vivos na competição cai de 128 para 64. Diferentemente da fase de grupos, a segunda fase é disputada em partida única, pelo sistema de eliminatória simples onde quem vencer avança para a próxima fase e quem perder está eliminado.

Até o fim da quarta-feira, 11 de janeiro, outros elencos serão confirmados na segunda fase da Copinha 2023.

Tabela de jogos da segunda fase da Copinha 2023

Com vinte e sete times classificados, o chaveamento da segunda fase na Copinha vai se desenhando cada vez mais, onde os torcedores poderão saber contra quem o seu clube do coração vai jogar.

De acordo com o regulamento da FPF, o líder do grupo vai enfrentar o segundo colocado da chave ao lado, enquanto o primeiro lugar desde mesmo grupo joga diante do segundo colocado.

Para entender melhor, separamos todo o chaveamento da competição na segunda fase. Confira como e quais serão os jogos assim que os 64 times confirmarem a participação.

1º Grupo 01 X 2º Grupo 02

1º Grupo 02 X 2º Grupo 01

1º Grupo 03 X 2º Grupo 04

1º Grupo 04 X 2º Grupo 03

Flamengo X 2º Grupo 06

1º Grupo 06 X Floresta

1º Grupo 07 X 2º Guarani

Grêmio X 2º Grupo 07

1º Grupo 09 X Capivariano

Cruzeiro X 2º Grupo 09

1º Grupo 11 X 2º Grupo 12

1º Grupo 12 X 2º Grupo 11

1º Grupo 13 X 2º Grupo 14

1º Grupo 14 X 2º Grupo 13

1º Grupo 15 X 2º Grupo 16

1º Grupo 16 X 2º Grupo 15

São Paulo X 2º Grupo 18

1º Grupo 18 X 2º Grupo 17

1º Grupo 19 X 2º Grupo 20

1º Grupo 20 X 2º Grupo 19

1º Grupo 21 X 2º Grupo 22

1º Grupo 22 X 2º Grupo 21

1º Grupo 23 X 2º Grupo 24

1º Grupo 24 X 2º Grupo 23

EC São Bernardo X 2º Grupo 26

1º Grupo 26 X 2º Grupo 25

1º Grupo 27 X 2º Grupo 28

1º Grupo 28 X 2º Grupo 27

1º Grupo 29 X 2º Grupo 30

1º Grupo 30 X 2º Grupo 29

1º Grupo 31 X 2º Grupo 32

1º Grupo 32 X 2º Grupo 31

Onde assistir?

Os jogos da Copinha são transmitidos nos canais Rede Vida e SporTV, além das plataformas Youtube, GloboPlay e Paulistão Play.

Na TV aberta, o canal da Rede Vida exibiu seis partidas da primeira fase. A emissora também deve exibir confrontos do mata-mata por todo o estado de São Paulo ao vivo.

Já no canal pago SporTV, apenas quem é assinante de operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo tem acesso à programação de jogos ao vivo em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é curtir tudo na plataforma de streaming GloboPlay, para assinantes, ou no Paulistão Play para todos os usuários. No canal do Paulistão no Youtube é possível assistir de graça tanto no site como no aplicativo.

