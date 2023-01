Veja os números do atleta brasileiro enquanto jogador do Barcelona

Roberto Dinamite no Barcelona: o único clube do craque no exterior

Após travar uma intensa batalha contra o câncer, Roberto Dinamite morreu aos 68 anos no último domingo, 08 de janeiro de 2023, em informação confirmada pela família. No futebol, a história do jogador ficará para sempre marcada, incluindo a breve passagem pelo Barcelona, único time no exterior que vestiu a camisa.

Relembre os números de Dinamite no Barça, se conquistou títulos e como o clube reagiu à triste notícia.

Passagem de Roberto Dinamite no Barcelona

Ídolo do Vasco, Roberto Dinamite vestiu a camisa do Barcelona na temporada 1979/80, em passagem breve pelo exterior. Este foi o único time internacional que o jogador brasileiro representou na carreira.

Dinamite chegou ao Vasco no início de 1980 após seus primeiros anos no clube carioca. Logo na estreia ele encantou a torcida com dois gols em cima do Almería. O brasileiro disputou 11 partidas, com três gols marcados.

Mesmo sem grandes números, Dinamite fez história ao mostrar o inconfundível faro para gol. Ele não conquistou títulos com o elenco espanhol, mas deixou o nome marcado na história.

Em entrevista ao podcast Flow em 2022, Roberto afirmou que gostou da passagem mesmo que em curto período na carreira. Ele também falou sobre ser reserva no clube espanhol após a troca de treinadores no tempo em que esteva no time.

Assista ao trecho da entrevista.



Clube lamenta morte de jogador brasileiro

Roberto Dinamite morreu no domingo, 08 de janeiro de 2023, por decorrência de complicações de um câncer no intestino desde o final de 2021. Na quinta-feira passada, segundo o portal GE, ele chegou a ser internado no Rio de Janeiro.

O Barcelona lamentou a morte do jogador brasileiro nas redes sociais. Em nota publicada, publicou "Descanse em paz".

Confira o anúncio do Barcelona.

O FC Barcelona lamenta profundamente o falecimento do lendário atacante brasileiro, Roberto Dinamite, jogador do Barça na temporada 1979/80. Descanse em paz! 🙏 pic.twitter.com/cK5CRaKs9f — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 8, 2023

Carreira de Roberto Dinamite

Detentor do recorde de artilheiro do Brasileirão com 190 gols, Roberto Dinamite ganhou um espaço especial no coração e na memória de todos os vascaínos. Ele é o maior ídolo da história do clube carioca.

Roberto nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Com apenas 17 anos, estreou no Vasco após se formar nas categorias de base do time.

No Campeonato Carioca foram 284 gols. Já pelo próprio Vasco, segundo o portal GE, foram 708 gols em 1.110 jogos disputados. Dinamite conquistou o Brasileirão com o Cruz Maltino em 1974, além de cinco estaduais. Ele também tem uma breve passagem pela Portuguesa em 1989 e no Barcelona.

Em 2008 e 2014, inclusive, ele presidiu o Vasco. Desde o fim de 2021 vinha lutando contra um câncer no intestino, mas ainda mantinha a conta na rede social ativa com fotos, vídeos e lembranças do tempo de jogador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Dinamite (@rdinamite10)



