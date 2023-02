Onde assistir jogo do Sampaio Corrêa x Maranhão hoje (25/02/2023)

Pela quarta e última rodada da segunda fase no Campeonato Maranhense, as equipes de Sampaio Corrêa e Maranhão se enfrentam neste sábado, 25 de fevereiro, no Castelão de São Luís. A bola vai rolar no jogo do Sampaio Corrêa às 17h (Horário de Brasília), onde quem vencer pode se classificar para a próxima etapa.

Na segunda fase, oito equipes são divididas em dois grupos de quatro. Após as quatro rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para a semifinal.

Que horas é o jogo do Sampaio Corrêa hoje?

O jogo do Sampaio Corrêa e Maranhão hoje na quarta e última rodada da segunda fase no Campeonato Maranhense começa às 17h, cinco da tarde, horário de Brasília, neste sábado, 25 de fevereiro de 2023.

Para quem mora nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o pontapé inicial da partida vai ser às 16h, horário local.

O Estádio Castelão de São Luís, em São Luís, no Maranhão, vai sediar o jogo neste sábado. O espaço tem capacidade para receber 40 mil torcedores.

Transmissão do Sampaio Corrêa x Maranhão hoje ao vivo

Youtube da FMF TV é quem vai transmitir o jogo do Sampaio Corrêa hoje, a partir das 17h.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, a partida decisiva no Campeonato Maranhense será exibida com exclusividade no canal da FMF TV, disponível na plataforma de vídeos gratuita do Youtube.

O torcedor não paga nada para acompanhar ao vivo o jogo do Sampaio Corrêa hoje. Basta sintonizar para curtir as emoções do embate.

Dá para assistir no computador, pelo site, assim como no aplicativos para celular, smartv ou tablet.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

Escalações do jogo de hoje:

Escalação do jogo do Sampaio Corrêa hoje: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio, Vitinho; Emerson Souza, Nadson, Rafael Vila; Pimentinha, Matheus Martins e Vinícius Alves.

Escalação do jogo do Maranhão hoje: Moisés; Franklin, Leone, Maicon, Gavi; Gabriel Fontes, Danúbio, Vander; Rafael, Jorge e Fabrício.

No grupo A, o Sampaio Corrêa lidera com 9 pontos, somando três vitórias e 100% de aproveitamento em toda a competição estadual sem perder. Na final do primeiro turno, o Sampaio derrotou justamente o Maranhão nos pênaltis, ou seja, se mantém confiante com a pequena vantagem no histórico.

Do outro lado, o Maranhão também faz uma boa temporada no Maranhense. Líder do grupo B com 7 pontos, o time contabiliza duas vitórias e um empate, com três pontos de vantagem com o segundo colocado no grupo. Se vencer, garante a vaga na semifinal do estadual.

Quarta rodada do Campeonato Maranhense

A quarta e última rodada do Campeonato Maranhense, durante a primeira fase, traz quatro embates neste sábado, além do jogo do Sampaio Corrêa e Maranhão.

Todos são realizados no mesmo horário. Os resultados vão determinar quem segue para a semifinal.

SÁBADO, 25/02:

São José de Ribamar x Pinheiro - 17h (horário de Brasília)

Cordino x Chapadinha - 17h (horário de Brasília)

Sampaio Corrêa x Maranhão - 17h 17h (horário de Brasília)

IAPE x Moto Club - 17h (horário de Brasília)

