Onde assistir jogo do Tottenham hoje x Portsmouth na Copa da Inglaterra - 07/01/2023

Pela terceira fase da Copa da Inglaterra, o Portsmouth enfrenta o Tottenham neste sábado, a partir das 09h30 (Horário de Brasília) em partida única que garante a classificação. No Tottenham Hotspur Stadium, o jogo do Tottenham hoje tem transmissão ao vivo para todo o país.

Qual canal vai passar jogo do Tottenham hoje?

O jogo do Tottenham hoje na Copa da Inglaterra vai passar na ESPN e Star + às 09h30 (horário de Brasília).

Com transmissão para todo o Brasil, a emissora é quem detém os direitos de imagens da competição inglesa e por isso vai exibir o jogo do Tottenham hoje ao vivo. Porém, só está disponível em operadoras de TV paga.

Dá também para assistir na plataforma Star +, disponível tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para o celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Tottenham x Portsmouth na Copa da Inglaterra

O elenco do Tottenham entra em campo neste sábado depois de golear o Crystal Palace na última rodada do Campeonato Inglês, durante a semana. Mesmo com a boa campanha na competição nacional, os Spurs devem tomar cuidado com erros na Copa da Inglaterra se quiserem brigar pelo título.

Do outro lado, o time do Portsmouth venceu o DK Dons na segunda rodada para chegar até aqui e brigar com o Tottenham a vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra. O elenco visitante não é o favorito, mas pode surpreender dentro de campo.

Confira a seguir como foi o último jogo do Tottenham.



Escalações:

Pack cumpre suspensão.

Escalação do jogo do Tottenham hoje: Forster; Davies, Sánchez, Tanganga; Sessegnon, Hojberg, Sarr, Royal; Son, Harry Kane e Gil.

Yves Bissouma está de volta ao plantel, enquanto Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, Lucas Moura e Richarlison seguem afastados.

Escalação do jogo do Portsmouth hoje: Griffiths; Morrison, Raggett, Ogilvie, Swanson; Dale, Morrell, Tunnicliffe, Koroma; Curtis e Bishop.

Próximo jogo do Tottenham no Campeonato Inglês

O Tottenham volta a jogar o Campeonato Inglês no próximo domingo, 15 de janeiro, contra o Arsenal, em clássico londrino.

A partida é válida pela vigésima rodada da temporada no primeiro turno, realizada no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, a partir das 13h30 (Horário de Brasília) para fechar a rodada.

O Tottenham ocupa o quinto lugar, enquanto o Arsenal é o grande favorito no clássico já que tem a melhor campanha em primeiro lugar da classificação.

