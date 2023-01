Como funciona a Copa do Rei 2023 e como assistir do Brasil?

Competição mais democrática do futebol espanhol, a Copa do Rei reúne equipes das mais diversas regiões do país em um torneio com o único objetivo: conquistar o tão sonhado troféu. O Barcelona é o maior vencedor, seguido do Athletic Bilbao e Real Madrid. Em 2023, saiba como funciona a Copa do Rei, quais equipes disputam e onde assistir.

Onde assistir ao vivo a Copa do Rei?

Os jogos da Copa do Rei são transmitidos exclusivamente no canal ESPN e a plataforma de streaming Star + para todos os estados do Brasil.

Responsável pelos direitos de imagem da Copa do Rei, a ESPN é a única emissora que pode transmitir os jogos no Brasil na TV fechada. O canal só está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo.

Durante a TV aberta nenhuma das emissoras tem o direito de transmissão.

Para adquirir a ESPN na programação, o torcedor deve entrar em contato com a operadora. Em cada fase é a emissora quem escolhe quais jogos vai transmitir no canal. Por exemplo, Barcelona, Real Madrid, Sevilla e Atlético de Madrid ganham prioridade na hora da transmissão.

Para o torcedor que não é assinante da TV fechada, dá para assistir no Star +, plataforma de vídeo em streaming. Sob responsabilidade da Disney, o serviço está disponível por diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Para assinar o torcedor deve acessar o site (www.starplus.com), escolher qual plano é o melhor, clicar em "assine agora" e preencher o cadastro. Para assistir, dá para ter acesso ao conteúdo tanto no navegador como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Como funciona o torneio de futebol espanhol?

A Copa do Rei é disputada em oito fases: a fase preliminar, primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Participam da competição espanhola:

- 20 equipes da La Liga

- 21 da segunda divisão

- Cinco melhores de cada grupo na terceira divisão

- Cinco de cada grupo da quarta divisão

- Os melhores de cada grupo e mais sete vice-campeões de cada grupo na quinta divisão

- Quatro semifinalistas da Copa da Federação

- Equipes promovidas das ligas regionais.

A primeira rodada é a fase preliminar, jogada em partida única. Aqui, jogam 20 equipes que foram campeãs em ligas regionais ou federações territoriais divididas de acordo com critérios geográficos. É o sorteio que define cada um dos embates. Os dez vencedores vão para a primeira fase.

A primeira fase é realizada com 56 embates definidos por sorteio e também jogo único. Os ganhadores vão para a segunda fase, onde 28 partidas são disputadas no formato de partida única.

Na terceira fase, grandes equipes como Barcelona, Real e Atlético de Madrid integram o quadro de participantes, onde o sorteio define os 16 jogos. Daí, vem as oitavas de final e as quartas. Até aqui, todos os embates são em partida única.

A partir da semifinal, jogos de ida e volta definem os desafios. Quem fizer mais gols ou pontos avança para a final da temporada, disputada em partida única em estádio neutro.

VEJA: onde assistir o Mundial de Clubes 2023

Times na competição espanhola de futebol em 2023

Mais de cem equipes participam da Copa do Rei desde a primeira fase. Elas jogam pela chance de levar para casa o tão sonhado troféu em prata da competição espanhola.

Do Campeonato Espanhol na primeira divisão jogam: Alavés, Athletic Bilbao, Atlético Madrid, Barcelona, Cádiz, Celta de Vigo, Elche, Espanyol, Getafe, Granada, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia e Villarreal.

Da segunda divisão espanhola participam os elencos de: Alcorcón, Almería, Amorebieta, Burgos, Cartagena, Eibar, Fuenlabrada, Girona, Huesca, Ibiza, Las Palmas, Leganés, Lugo, Málaga, Mirandés, Ponferradina, Oviedo, Sporting de Gijón, Tenerife, Valladolid e Zaragoza.

Na terceira divisão representam: Albacete, Andorra, Atlético Baleares, Deportivo La Coruña, Gimnastic, Linares, Racing Ferrol, Racing Santander, Rayo Majadahonda e Logronés.

Pela quarta divisão estão os times: Arenas, Cacereño, Ceuta, Córdoba, Coria, Coruxo, Cristo Atlético, Eldense, Gernika, Hércules, Ibiza Islas Pitiusas, Intercity, La Nucía, Lleida, Mérida, Murcia, Numancia, Peña Deportiva, Pontevedra, Navalcarnero, Racing Rioja, San Juan, Sestao River, Teruel e Unión Adarve.

Já na quinta divisão estão os times: Alfaro, Almazán, Arnedo, Atlético Paso, Atlético Saguntino, Beasain, Cirbonero, Diocesano, Torrelavega, Guadalajara, Guijuelo, Huétor Tájar, Juventud Torremolinos, Las Rozas, Lealtad, Manacor, Manresa, Olot, Ourense, Quintanar del Rey, Recreativo, Utebo, Utrera, Vimenor e Yeclano.

Finalistas da Copa da Federação: Alzira, Arenteiro, Real Unión e San Roque Lepe.

Por fim, as equipes promovidas das ligas regionais que jogam a fase preliminar: Algar, Amigó, Atlético Lugones, Autol, Barbadás, Cardassar, Cazalegas, Ceuta 6 de Junio, Dinamo San Juan, Fuentes, L'Alcora, Los Yébenes San Bruno, Melilla CD, Mollerussa, Montilla, Rincón, Santa Amalia, Turégano, Universitario e Velarde

O sorteio das oitavas de final está definido para 7 de janeiro, com o fim da terceira fase. Já os jogos das oitavas estão marcadas para 17 a 19 de janeiro de 2023.

Quem são os maiores campeões?

Com 31 títulos, o Barcelona é o maior campeão da história da Copa do Rei. Veja a lista completa.

Barcelona - 31 títulos

Athletic Bilbao - 23 títulos

Real Madrid - 19 títulos

Atlético de Madrid - 10 títulos

Valencia - 8 títulos

Zaragoza - 6 títulos

Sevilla - 5 títulos

Espanyol - 4 títulos

Real Unión de Irún - 4 títulos

Bétis - 3 títulos

Real Sociedad - 3 títulos

Deportivo La Coruña - 2 títulos

Mallorca - 1 título

Arenas Club - 1 título

