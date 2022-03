México x El Salvador: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (30/03)

Valendo a classificação para a Copa do Mundo, seleção do México enfrenta o El Salvador nesta quarta-feira, 30 de março

Nesta quarta-feira, México x El Salvador disputam a partir das 22h (Horário de Brasília), pela última rodada do das Eliminatórias da Concacaf, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A seguir, confira os detalhes e onde assistir ao vivo o jogo hoje.

A seleção mexicana confirma classificação se vencer hoje, enquanto os visitantes não tem mais chances.

Onde assistir México x El Salvador ao vivo

O jogo entre México e El Salvador hoje vai passar no Star +, a partir das 22h, no horário de Brasília.

A plataforma do Star + transmite o jogo de hoje nas Eliminatórias. O streaming pode ser encontrado para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

+ História da Copa do Mundo: como surgiu e maiores campeões

Escalação da seleção do México e El Salvador

Provável México: Ochoa, Arteaga, Vásquez, Montes, Sanchez, Álvarez, Herrera, Rodríguez, Corona, Raul Jímenez e Lozano

Provável El Salvador: Martínez, Tamacas, Domínguez, Villalobos, Larín, Landaverde, Martínez, Henríquez, Santamaría, Reyes e Gil Hurtado

O México está muito perto de se garantir na Copa do Mundo do Catar. Para carimbar o seu passaporte, só precisa vencer o seu confronto nesta quarta-feira e, então, comemorar com a torcida no estádio. Se empatar, entretanto, deve torcer por um tropeço da Costa Rica. Em terceiro lugar, os mexicanos contabilizam 25 pontos.

Enquanto isso, a seleção de El Salvador aparece em sexto lugar com 10 pontos, ou seja, não tem mais a oportunidade de se garantir na Copa do Mundo da FIFA este ano. Entretanto, a equipe vai brigar por uma melhor colocação na tabela e, dessa maneira, deve manter a sua escalação titular no jogo de hoje.

Quando vai começar a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo no Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, segunda-feira, com o primeiro jogo da fase de grupos da competição.

Trinta e duas seleções disputam o Mundial da FIFA no final do ano. A fase de grupos classifica as 16 seleções até as oitavas de final, seguindo para as quartas, semifinal e a tão esperada final.

Somente três seleções da Concacaf se garantem na Copa. Já estão garantidos Canadá, Estados Unidos e México. A Costa Rica, entretanto, vai para a repescagem.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.