Onde assistir Náutico x Fortaleza e horário da Copa do Nordeste – 12/02

A equipe do Náutico recebe o Fortaleza neste sábado, 12/02, pela quarta rodada da primeira fase na Copa do Nordeste a partir das 17h45 (Horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife. Além de saber as escalações e os horários, confira também onde assistir ao jogo do Náutico x Fortaleza hoje.

Onde assistir Náutico x Fortaleza hoje

O torcedor pode assistir o jogo entre Náutico e Fortaleza pela Copa do Nordeste no SBT (TV aberta), Tik Tok (Aplicativo) e Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo a partir das cinco e quarenta e cinco da tarde neste sábado.

A emissora da TV aberta vai transmitir o jogo nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí de graça. Enquanto isso, a plataforma do streaming está disponível no site para assinatura (www.nordestefc.com.br) e aplicativo por R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

Local: Estádio dos Aflitos

TV: SBT

Online: Tik Tok e Nordeste FC

Náutico e Fortaleza na Copa do Nordeste

Náutico: A equipe do Náutico não faz uma boa temporada na Copa do Nordeste este ano. Em quarto lugar do grupo B com apenas 4 pontos, só venceu uma partida. Mesmo entre os classificados, o grupo deve vencer o jogo deste sábado e seguir acumulando o máximo de pontos possíveis até o fim da fase.

Fortaleza: Do outro lado, o Fortaleza se mantém em primeiro lugar do grupo A com 7 pontos, sendo o elenco com o melhor desempenho no torneio até o momento. Por isso, sem perder nenhuma partida, o time do Ceará vai buscar outra vitória na competição para se manter 100%.

Escalações do Náutico e Fortaleza

Escalação do Náutico – Lucas Perri; Hereda, Carlão, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Richard Franco, Rhaldney; Ewandro, Robinho, Leandro Carvalho

Escalação do Fortaleza – Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu; Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés, Igor Torres

Veja como foi o último jogo do Náutico x Fortaleza

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI