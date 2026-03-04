Onde assistir Newcastle United x Manchester United e transmissões ao vivo

O Newcastle United recebe o Manchester United no jogo de abertura da Premier League desta quarta-feira, 4 de março, com uma atmosfera eletrizante prevista para o St James’ Park. A partida começa às 17h15 e é válida pela 29ª rodada da competição inglesa.

O Newcastle chega a este jogo na 12ª posição da tabela da Premier League, tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas. A derrota por 3 a 2 em casa para o Everton significa que os Magpies precisarão de uma melhora significativa nos resultados se quiserem terminar a temporada em uma posição que lhes garanta vaga em competições europeias.

Talvez as atenções já estejam voltadas para o importantíssimo confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Barcelona, ​​enquanto Eddie Howe tenta levar seu time à vitória.

Nick Woltemade tem apresentado um desempenho particularmente abaixo do esperado ultimamente, deixando alguns torcedores perplexos com a sua presença constante no meio-campo.

Carrick não poderá contar com Lisandro Martinez, Mason Mount e Patrick Dorgu para esta partida no nordeste, enquanto Harry Maguire e Luke Shaw serão submetidos a testes físicos de última hora.

O ex-técnico do Spurs ainda não perdeu no comando da equipe desde que chegou ao Old Trafford após a demissão de Ruben Amorim, e seu time conseguiu uma virada contra o Crystal Palace no fim de semana.

O atacante Benjamin Sesko está vivendo uma ótima fase e já marcou sete gols em suas últimas oito partidas pelo clube.

O grandalhão esloveno, obviamente, despertou grande interesse do Newcastle durante o verão, então marcar neste jogo seria a cereja do bolo para ele.

Transmissão Newcastle United x Manchester United hoje

No Brasil, os direitos da Premier League pertencem ao grupo Disney. Por isso, a partida de hoje será transmitida com exclusividade via streaming. Veja como acessar:

1 – Acesse o App ou Site: Abra o aplicativo do Disney+ no seu celular, smart TV, videogame ou acesse pelo navegador no computador.

2 – Login: Entre com seu e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tiver uma conta, será necessário escolher um plano (o conteúdo de esportes da ESPN está integrado ao catálogo).

3 – Seção ESPN: No menu principal, clique no ícone da ESPN ou procure pela aba “Esportes”.

4 – Encontre o Jogo: O destaque de “Newcastle x Manchester United” deve aparecer logo na home por estar ao vivo. Se não vir de cara, use a barra de busca e digite o nome de um dos times.

5 – Dê o Play: Clique no evento e pronto. A transmissão costuma começar alguns minutos antes com o pré-jogo.

No último encontro entre os dois em dezembro, o United levou a melhor por 1 a 0. Será que vem revanche por aí?