Onde assistir Novorizontino x Guarani hoje e horário do Paulistão – 12/02

Depois de ficar sem jogar na última semana, o Grêmio Novorizontino vai enfrentar o Guarani neste sábado, 12/02, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, a partir das 16h (Horário de Brasília) pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Além de saber as escalações, confira onde assistir Novorizontino x Guarani hoje.

Onde assistir Novorizontino x Guarani hoje

O torcedor pode acompanhar ao vivo o jogo entre Novorizontino e Guarani pelo Paulistão no Premiere (Pay-per-view) e TV Paulistão Play (Serviço de Streaming) ao vivo a partir das quatro da tarde neste sábado para todo o Brasil.

A plataforma do pay-per-view só funciona para operadoras de TV paga e assinantes, tendo acesso pelo site por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

TV: Sem transmissão

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Novorizontino e Guarani no Campeonato Paulista

Novorizontino: O elenco do interior de São Paulo volta a jogar neste sábado depois de ficar a última rodada parado, já que o seu jogo com o Palmeiras (que disputa o Mundial de Clubes) foi adiantado. Agora, espera retomar com vitória para continuar subindo no grupo B, enquanto ocupa a quarta posição com 1 ponto.

Guarani: Enquanto isso, o Guarani foi derrotado pelo Botafogo na última quarta e, dessa maneira, precisa da redenção no confronto de hoje para conseguir um resultado melhor e, consequentemente, se classificar para as quartas. Pelo grupo A, está na lanterna com 4 pontos.

Escalações do Novorizontino e Guarani

Escalação do Novorizontino – Giovanni; Lucas Mendes, Edson Silva, Reverson, Bruno Aguiar; Barba, Léo Baiano, Marcinho, Léo Tocantins; Danielzinho, Douglas Baggio

Escalação do Guarani – Maurício; Mateus Ludke, Ernando, Derlan, Matheus Pereira; Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto; Lucão do Break, Yago

Veja como foi o último jogo do Novorizontino x Guarani.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI