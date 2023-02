Onde assistir o jogo do ABC x Potiguar de Mossoró hoje ao vivo (25/02)

Pela primeira rodada da segunda fase no Campeonato Potiguar, as equipes de Potiguar de Mossoró e ABC se enfrentam neste sábado

O encontro de Potiguar de Mossoró e ABC neste sábado, 25 de fevereiro, dá o pontapé inicial na primeira rodada da segunda fase no Campeonato Potiguar, aquela que vai decidir quem disputará a final em busca do tão sonhado título. No Estádio Nogueirão, o jogo do ABC hoje vai ser às 18h (Horário de Brasília). Saiba como assistir e horário de hoje.

Qual o horário do jogo do ABC hoje ao vivo

O jogo do ABC e Potiguar de Mossoró começa a partir das 18h, seis da tarde, no horário de Brasília. As equipes se enfrentam no Estádio Nogueirão, na cidade de Mossoró, cidade do estado do Rio Grande do Norte.

Para torcedores que moram nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão começa às 17h, horário local.

O estádio em Mossoró tem a capacidade para receber 5 mil torcedores.

Horário do jogo do ABC hoje: 18h, seis horas da tarde

Como assistir Potiguar de Mossoró x ABC hoje ao vivo

O canal TV ABC+ vai transmitir o jogo entre ABC e Potiguar neste sábado, 25 de fevereiro, na segunda fase do Campeonato Potiguar.

A partida não tem transmissão na TV. Nenhuma emissora obteve os direitos de transmissão do campeonato e, por isso, o duelo não será televisionado.

O clube não confirmou a transmissão do jogo, mas como o serviço de streaming TV ABC+ é responsável por exibir os confrontos da equipe, o torcedor pode assistir por lá em qualquer lugar do Brasil.

O time não especificou se vai transmitir o jogo no canal do Youtube, mas o torcedor pode ficar de olho por lá.

Onde assistir: TV ABC+

+ Campeonato Potiguar 2023: onde assistir na TV e online ao vivo

Arbitragem da partida

O árbitro José Magno Teixeira do Nascimento será o responsável pelo jogo do ABC e Potiguar de Mossoró neste sábado, pela primeira rodada da segunda fase.

Os assistentes vão ser Jean Márcio dos Santos e Flavio Gomes Barroca. O quarto árbitro vai ser Daniel de Medeiros S. Calazans.

A partida não tem VAR, o famoso árbitro de vídeo.

Equipes buscam abrir a vantagem na segunda fase

Quatro equipes disputam a segunda fase do Campeonato Potiguar: ABC, Potiguar de Mossoró, América e Santa Cruz de Natal.

Em pontos corridos, elas jogam seis rodadas onde se enfrentam duas vezes, uma partida em casa e a outra fora. Cada vitória garante ao time 3 pontos enquanto o empate dá apenas um para ambos. Ao fim das seis rodadas, os dois melhores vão para a final do Campeonato Potiguar.

O ABC terminou a primeira fase em primeiro lugar no grupo A com 22 pontos, a melhor campanha do torneio estadual em sete vitórias e um empate. O time é o favorito no confronto deste sábado.

Já o Potiguar garantiu-se em segundo lugar no grupo B com 12 pontos, somados em três vitórias, três empates e duas derrotas.

Potiguar de Mossoró: Oliveira; Azevedo, Paulo César, Wallace, Ronaldo; Wilson, Romeu, Giovanni, Márcio; Wellington e Pedro Pires.

ABC: Simão; Richardson, Wálber, Jhonnathan, Alemão; Jean Patrick, Gustavo Hebling, Fábio Lima, Márcio Azevedo; Felipe Garcia e Paulinho.

