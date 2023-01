Campeonato Potiguar 2023: onde assistir na TV e online ao vivo

O Campeonato Potiguar 2023, estadual do Rio Grande do Norte, reúne oito equipes em busca do tão sonhado título da temporada. A primeira fase tem início em 10 de janeiro com muita disputa dentro de campo e qualidade. Saiba como assistir aos jogos do Campeonato Potiguar, quais equipes jogam e como funciona o torneio.

Transmissão do Campeonato Potiguar 2023

O Campeonato Potiguar serão transmitidos na TV BAND por todo o estado ao vivo. A emissora e a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol firmaram acordo e renovaram os direitos de transmissão para 2023 e 2024.

Os jogos do torneio estadual do Rio Grande do Norte serão transmitidos na TV aberta para todo o estado. Porém, ainda falta definir quais embates o canal vai exibir durante a semana e aos finais de semana, podendo chegar em até dois jogos por rodada.

Ao fechar o acordo, o presidente da FNF garantiu o sucesso de transmissão com a BAND RN.

“A Band é uma emissora que apoia o futebol potiguar e deu sorte e credibilidade ao nosso Campeonato Potiguar nos últimos dois anos de transmissão, sendo um grande vetor de sucesso”.

Além disso, o canal da BAND RN no Youtube retransmitirá imagens dos jogos da rodada, mas somente aqueles que passam na TV. Resta apenas saber quais jogos serão exibidos.

Primeira rodada na primeira fase

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol definiu a tabela de jogos do Campeonato Potiguar 2023 durante a primeira etapa da competição.

Oito equipes disputam a primeira fase em pontos corridos, divididas em dois grupos de quatro. Serão oito rodadas.

A transmissão de cada jogo, entretanto, ainda não está definida.

TERÇA-FEIRA, 10/01:

ABC x Força e Luz - 19h30

QUARTA-FEIRA, 11/01:

América RN x Potyguar - 15h

Globo x Alecrim - 15h

Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró - sem horário definido

Como funciona o Campeonato Potiguar?

O Campeonato Potiguar é disputado em três fases: a primeira fase, a segunda fase e a final. O evento é organizado pela Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) em 2023 entre janeiro, fevereiro, março e abril.

Além das três fases, uma etapa chamada de Rebaixamento entre duas piores equipes vai definir quem cai para a segundona.

Oito equipes jogam a primeira fase do Campeonato Potiguar divididas em dois grupos de quatro cada. Entre pontos corridos, são oito rodadas em turno único onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas um para ambos os lados.

Os dois melhores de cada grupo avançam para a segunda fase. Diferente da primeira, a segunda fase vão ser jogadores em ida e volta, onde somente o vencedor vai para a final.

Dessa maneira, os dois ganhadores se enfrentarão na decisão pela taça.

