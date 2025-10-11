Futebol

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje x Boca Juniors na Libertadores

Confira tudo sobre a transmissão do jogo do Corinthians feminino neste sábado, dia 11 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Nessa quarta-feira, 8 de outubro, tem jogo do Corinthians feminino contra o Santa Fé pelas quartas de final da Libertadores 2025. A partida acontece no Estádio Nuevo Francisco, em Buenos Aires, a partir das 16h (horário de Brasília). Veja como assistir:

Em qual canal vai passar Corinthians feminino – 11/10

O jogo do Corinthians feminino hoje, 8, contra o Santa Fé, vai ter transmissão em cinco canais, entre pagos e gratuitos: Sportv (TV fechada), BandSports (TV fechada), CazéTV (YouTube), GOAT (YouTube), Meu Timão (YouTube) e Pluto TV.

O time que perder está eliminado. Em caso de empate do placar, a decisão vai para os pênaltis.

O Timão deve levar a campo as jogadoras Nicole, Thais Ferreira, Mariza, Tamires, Thaís Regina, Gi Fernandes, Day Rodríguez, Leticia Monteiro, Andressa Alves, Gabi Zanotti e Jhonson.

Como funciona a Libertadores Feminina?

Dezesseis clubes disputam a Libertadores de futebol feminino na temporada, divididos em quatro grupos de quatro em cada, onde se enfrentam em turno único e na mesma chave por seis rodadas. Somente os dois melhores colocados seguem para a próxima fase.

Os classificados disputam as quartas de final em partida única, jogado em formato eliminatório. Os quatro times vencedores avançam para as semifinais e, por fim, os dois melhores disputam a tão sonhada final.

Os times perdedores da semifinal disputam o terceiro lugar da Libertadores, mas sem taça ou qualquer tipo de prêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

