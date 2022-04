Onde assistir o jogo do Cuiabá x River Plate ao vivo e horário (27/04)

Nesta quarta-feira, Cuiabá e River Plate se enfrentam na Arena Pantanal, na cidade de Cuiabá, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo B na Copa Sul-Americana. Para não perder nenhum lance da disputa, saiba onde assistir o jogo do Cuiabá hoje.

Sonhando com a liderança do grupo, o time do técnico Pintado vai buscar a vitória no confronto desta quarta-feira custe o que custar. Do outro lado, o time uruguaio quer conquistar a primeira vitória na competição.

Onde assistir o jogo do Cuiabá hoje?

O jogo do Cuiabá e River Plate hoje vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a Conmebol TV transmite todos os jogos da Copa Sul-Americana, incluindo o do Cuiabá nesta quarta-feira. Para assistir ao vivo, é necessário ter a assinatura da emissora através das operadoras Claro, Sky ou DirecTVGO.

Se você prefere acompanhar online, pode acessar o canal através dos aplicativos Sky Plat, Now ou DirecTVGO seja no celular, tablets ou computador.

Ficha técnica do Cuiabá x River Plate hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Conmebol TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Cuiabá x River Plate

Escalação do Cuiabá:​ Walter, Joaquim, Paulão, Marllon, Igor, Rivas, Rafael Gava, Rodriguinho, Alesson e Marquinhos e Elton

Escalação do River Plate: Ichazo, Salaberry, José Aja, Brunelli, Clar, Montiel, Nápoli, Galletto, Ocampo, Plada e Borbas

Confira no vídeo como foi o último jogo do Cuiabá na Sul-Americana.

Últimos jogos de Cuiabá e River Plate

Cuiabá:

Cuiabá 0 x 1 Fluminense (Brasileirão)

Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá (Copa do Brasil)

Juventude 0 x 1 Cuiabá (Brasileirão)

River Plate:

Melgar 2 x 0 River Plate (Sul-Americana)

Nacional 1 x 1 River Plate (Campeonato Uruguaio)

River Plate 0 x 0 Danubio (Campeonato Uruguaio)

Aproveite e siga o DCI no Google News