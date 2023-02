Equipes disputam a semifinal da Supercopa do Brasil no futebol feminino nesta quarta-feira

Onde assistir o jogo do Flamengo feminino na Supercopa do Brasil - 08/02/23

É decisão na Supercopa do Brasil Feminina! Flamengo e Real Brasília disputam a semifinal nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Flamengo feminino tem transmissão ao vivo na televisão e também online no streaming.

Disputam na outra chave da Supercopa as equipes de Corinthians e Internacional.

O que é a Supercopa do Brasil Feminina?

A Supercopa do Brasil é uma competição de futebol feminino do Brasil. Ela reúne oito times em um modelo simples, semelhante à Supercopa da Espanha Feminina, no formato de mata-mata, onde o clube que perde é eliminado da competição.

Diferente do masculino, o torneio de futebol feminino tem mais participantes e um modelo bem diferente. Na primeira fase os confrontos são definidos por sorteio. Em jogo único, o vencedor avança para a semifinal e o perdedor está eliminado.

A semifinal é realizada também em partida única, assim como a final. Não tem disputa de terceiro lugar na Supercopa Feminina do Brasil.

Onde assistir o jogo do Flamengo feminino hoje

Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Onde assistir jogo do Flamengo feminino: SporTV 2 e GloboPlay

O jogo do Flamengo feminino e Real Brasília hoje vai passar no SporTV 2 e GloboPlay às 21h30, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal exibe todas as emoções do Rubro-Negro na Supercopa do Brasil ao vivo para todo o território nacional. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo, DirecTV GO e a Oi.

A narração vai ser de Renata Silveira, com os comentários de Grafite, Carlos Eduardo Lino e Fernanda Colombo.

Para quem não vai estar em casa no momento do jogo, dá para sintonizar o GloboPlay. No entanto, somente assinantes tem acesso à retransmissão da plataforma.

Quem é a artilheira da Supercopa?

A jogadora do Flamengo, Giovanna Crivelari, de 29 anos, é a artilheira da Supercopa do Brasil Feminina com três gols marcados até aqui.

Principal atleta do elenco rubro-negro, Giovanna deve vestir a camisa titular nesta quarta-feira contra as meninas do time do Distrito Federal. A vitória garante ao Flamengo a classificação até a final, onde poderão brigar pelo título inédito no futebol feminino.

No futebol masculino, entretanto, o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras na final.

