Duelo entre as equipes é válido pela partida de volta na semifinal do Campeonato Goiano; no jogo de ida, o Goiás venceu por 1 a 0 fora de casa

Onde assistir o jogo do Goiás x Anápolis hoje na semifinal do Goiano - 20/03

Onde assistir o jogo do Goiás x Anápolis hoje na semifinal do Goiano – 20/03

Após a dolorosa eliminação na Copa do Brasil, o Goiás tem um compromisso importante para se concentrar nesta segunda-feira (20). Contra o Anápolis, o elenco esmeraldino disputará a partida de volta na semifinal do Campeonato Goiano, às 19h (horário de Brasília). O jogo do Goiás hoje vai ser no Estádio Serrinha, em Goiânia.

O vencedor vai enfrentar Atlético Goianiense ou Aparecidense na final do Goiano.

Onde vai passar o jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás e Anápolis hoje vai passar no pay-per-view Nosso Futebol e no streaming DAZN, ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir a decisão.

O pay-per-view só está disponível entre as operadoras da Claro, Sky e DirecTV GO. É necessário pagar o valor extra na mensalidade para adquirir o pacote de canais.

Já o DAZN está disponível por assinatura na plataforma por R$ 34,90 ao mês. O streaming de esportes pode ser assistido no site, tablet, celular ou smartv.

Do que o Goiás precisa para se classificar?

Como venceu o primeiro jogo da semifinal, o Goiás só precisa de um empate para carimbar o passaporte para a grande final do estadual. A vitória por qualquer resultado também garante ao Esmeraldino a classificação.

Para o Anápolis, o elenco precisa vencer por dois gols ou mais na diferença.

Nação Esmeraldina, os ingressos para Goiás x Anápolis, que acontece nesta segunda (20), às 19h, em casa, já estão à venda no site https://t.co/2yv9HqM6pJ. pic.twitter.com/ROs1M8KkHm — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) March 17, 2023

E se o jogo terminar empatado?

Se Goiás e Anápolis terminarem empatados no placar agregado, a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança para a grande final do Campeonato Goiano. O regulamento da Federação Goiana de Futebol não prevê prorrogação entre as equipes.

A regra também se repete na grande final do Campeonato Goiano.

Goiás eliminado da Copa do Brasil

Para a infelicidade do torcedor esmeraldino, o Goiás está fora da Copa do Brasil. Pela segunda fase da competição, o elenco foi eliminado pelo Águia de Marabá, do Pará.

No tempo regulamentar os elencos não saíram do zero a zero. Na disputa de pênaltis, o elenco paraense venceu com sete gols contra seis do Goiás.

Agora, o Goiás só tem o Campeonato Goiano e o Brasileirão na Série A para se preocupar.

Leia também

Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro