Final da Libertadores 2023 será no Rio de Janeiro: Maracanã é escolhido pela 5ª vez

A Conmebol confirmou que a final da Libertadores 2023 vai ser no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em partida única, a decisão será disputada no dia 11 de novembro entre os dois finalistas pelo título. Saiba como funciona a final e todos os detalhes.

Esta será a segunda final única disputada no Maracanã, mas a quinta final jogada no Rio de Janeiro. Em 2020, Santos e Palmeiras disputaram a decisão em confronto único, enquanto os anos de 1963, 1981 e 2008 acontecem em ida e volta.

O anúncio foi feito pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em seu perfil nas redes sociais na última quarta-feira. Além disso, ele também confirmou que a decisão vai ser partida única, assim como tem sido nas últimas edições.

A final da Sul Americana será em Montevidéu, no Uruguai, em 28 de outubro, confirmou Alejandro.

Confira o anúncio feito pelo Presidente da Conmebol sobre a final da Libertadores 2023.

Por decisão do Conselho da CONMEBOL, a final da CONMEBOL @LibertadoresBR será realizada no Rio de Janeiro no estádio do Maracanã e a final da CONMEBOL @SudamericanaBR em Montevidéu. Duas partidas únicas que nos inspiram a Acreditar Sempre neste 2023! ⚽️💪🏻 — Alejandro Domínguez (@agdws) March 9, 2023

Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história

Quem vai disputar a Final da Libertadores 2023?

Ainda não dá para saber quem vai disputar a final da Libertadores 2023. Com o fim da etapa preliminar, a fase de grupos será definida a partir do sorteio no dia 22 de março, pela Conmebol, com trinta e duas equipes na grade de participantes.

Os times são divididos em oito grupos de quatro cada, onde jogam entre si por seis rodadas, ida e volta. Os dois melhores avançam para as oitavas de final, onde o sorteio define cada um dos jogos. Depois vem as quartas, semifinal e a final jogada em partida única.

Todos os confrontos do mata-mata são feitos em ida e volta, só a final é disputada em partida única na Libertadores.

Onde assistir?

Os direitos da Copa Libertadores em 2023 pertencem à Globo, na TV aberta, aos canais ESPN, na TV fechada, e nos serviços de streaming GloboPlay e Star Plus por assinatura.

Na TV aberta, a Rede Globo vai transmitir os jogos dos principais times sempre às quartas, a partir das 21h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país. O torcedor não paga nada para assistir.

Já o canal ESPN, na TV paga, está disponível só para quem é assinante. O mesmo acontece com as plataformas Star Plus e GloboPlay, com transmissão exclusiva nos aplicativos do celular, tablet, smartv e videogames para os assinantes.

Leia também

Quantas Libertadores o Flamengo tem?