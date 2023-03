Onde assistir o jogo do Guarani x Portuguesa hoje (10/03/23)

Os duelos da Taça Independência já estão definidos no futebol paulista. Nesta sexta-feira, Guarani e Portuguesa se enfrentam pela primeira fase às 20h (Horário de Brasília), onde o jogo do Guarani vai ser no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Saiba onde assistir ao vivo a partida nesta sexta.

Quatro equipes disputam a primeira fase da Taça Independência. Os dois vencedores avançam para a semifinal e depois para a final em busca do título.

Onde vai passar jogo do Guarani hoje ao vivo

O jogo do Guarani e Portuguesa hoje vai passar no Premiere, Paulistão Play e Youtube do Paulistão nesta sexta-feira para todo o Brasil. Não tem transmissão na TV aberta.

O pay-per-view Premiere vai exibir o duelo da primeira fase ao vivo para todos os estados brasileiros. É preciso comprar o pacote de canais por valor extra nas operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Paulistão Play, serviço de streaming da Federação Paulista de Futebol, por R$ 27,90 por mês.

Dá para assistir de graça pela plataforma de vídeos Youtube no canal do Paulistão, pelo site ou nos aplicativos. Basta acessar o site no computador ou pelo celular, tablet ou na smartv.

Como funciona a Taça Independência?

A Taça Independência, antigo Troféu do Interior, é a competição secundária do futebol paulista. Ela reúne os times que terminara em 9º até o 14º lugar na classificação geral do Campeonato Paulista.

Os times que perdem nas quartas de final também entram para a disputa. A primeira fase tem início com quatro times, onde os dois vencedores vão para a semifinal. Times que estão na Série A do Brasileirão, como é o caso do Santos, não podem jogar.

Na semifinal, a melhor campanha enfrenta a pior, enquanto a segunda melhor enfrenta a terceira. Diferente das edições passadas, a Taça não dá vaga na Copa do Brasil.

O campeão da Taça Independência vai embolsar a premiação de R$ 400 mil como forma de recompensa pelo esforço dentro de campo. Os valores foram divulgados pela FPF e confirmados pelo GE. A taça da competição também será entregue.

O vice-campeão vai levar $ 200 mil. No ano passado, o campeão ficou com R$ 250 mil, enquanto o segundo colocado garantiu R$ 150 mil.

