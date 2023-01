As equipes de Internacional x São Luiz se enfrentam neste sábado, pela terceira rodada da competição estadual do Rio Grande do Sul

Onde assistir o jogo do Inter hoje x São Luiz no Campeonato Gaúcho - 28/01

Onde assistir o jogo do Inter hoje x São Luiz no Campeonato Gaúcho – 28/01

O Internacional entra em campo sob pressão neste sábado, 28 de janeiro. O elenco colorado ainda não venceu no Campeonato Gaúcho e por isso vai buscar a primeira vitória contra o São Luiz no Estádio Beira-Rio. O jogo do Inter hoje tem início às 16h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada da competição estadual.

O elenco do Colorado soma dois empates neste início de temporada. O time estreou com empate diante do Juventude e depois fora de casa somou um ponto diante do Belo Jardim.

No duelo do futebol gaúcho, São Luiz e Internacional se enfrentaram em 26 oportunidades, com 18 vitórias para o Colorado, seis empates e dois triunfos ao time adversário, segundo dados do portal O Gol.

Onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo

O Premiere vão transmitir o jogo do Inter hoje no às 16h30, horário de Brasília.

A Rede Globo é a responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na temporada. É ela quem decide quais partidas vai exibir na TV aberta e fechada, já que é a única que pode exibi-los ao vivo por todo o estado do Rio Grande do Sul.

No caso do jogo do Inter, o duelo será transmitido apenas no canal Premiere, devido ao horário e ao fato do embate ser no sábado. O torcedor deve obter a opção na programação se quiser acompanhar o jogo.

O pay-per-view só está disponível por valor extra na mensalidade. Dá também para comprar o pacote avulso de canais no GloboPlay e Amazon Prime Video.

LEIA: Premiação da Supercopa do Brasil 2023: quanto o campeão vai embolsar

Escalações de Internacional x São Luiz

Provável escalação do jogo do Inter hoje: Keiller; Mário Fernandes, Vitão,

Provável escalação do jogo do São Luiz hoje: Gabriel Félix; Mizael, Diego Rocha, Rafael Goiano, Márcio Goiano; Moisés, Paulinho Santos, Felipe Guedes, Laion; Ygor Vinícius e Ederson.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Inter hoje contra o São Luiz vai ser Jonathan Benkenstein Pinheiro neste sábado, 28 de janeiro, pela rodada do Campeonato Gaúcho.

Os assistentes vão ser Maira Mastella Moreira e Artur Avelino Birk Preissler. Já o quarto árbitro determinado pela Federação Gaúcha de Futebol será Joseph Ribeiro Lopes.

O técnico de arbitragem vai ser Diego Almeida Real.

Classificação do Campeonato Gaúcho atualizada

O Grêmio ocupa a liderança do Campeonato Gaúcho com duas vitórias e seis pontos. Já o Inter está na sexta posição com dois pontos.

1 Grêmio - 6 pontos

2 Ypiranga - 4 pontos

3 São José - 4 pontos

4 Brasil de Pelotas - 3 pontos

5 Juventude - 2 pontos

6 Internacional - 2 pontos

7 São Luiz - 2 pontos

8 Avenida - 2 pontos

9 Caxias - 1 ponto

10 Esportivo - 1 ponto

11 Aimoré - 1 ponto

12 Novo Hamburgo - 1 ponto

Você também vai gostar de ler:

Quem tem mais títulos: Grêmio ou Inter?