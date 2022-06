Quem tem mais títulos: Grêmio ou Inter? Soma de títulos até 2022

Maior rivalidade do Rio Grande do sul, quem tem mais títulos? Grêmio ou Inter? Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, Grêmio e Internacional representam o clássico dos maiores times do estado do Rio Grande do Sul. Mas quem tem mais títulos: Grêmio ou Inter? Os clubes possuem mais de 100 anos de história e se enfrentaram 437 vezes.

Fundado em 1903, o Tricolor é seis anos mais velho do que o Colorado, criado apenas em 1909. De lá para cá, as duas agremiações disputaram competições das mais variadas, como o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro (Séries A e B), além dos torneios internacionais como a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e o Mundial de Clubes.

Compare os títulos dos sulistas: Grêmio ou Inter?

Quem tem mais títulos, Grêmio ou Inter?

Grêmio ou Inter, quem tem mais títulos? Em um levantamento de conquistas nacionais e internacionais na história dos dois times, o Grêmio tem mais títulos que o Inter, liderando uma lista com 62 troféus.

Mas o Internacional vem logo em seguida, com 61 títulos.

Vale ressaltar que o cálculo não está levando em conta as conquistas municipais do Campeonato Citadino de Porto Alegre. Caso este torneio entre na conta, os gremistas aumentam a vantagem, ficando 91 a 85 no somatório de taças.

Grêmio ou Inter: quem ganhou mais títulos do Campeonato Gaúcho?

Apesar do Grêmio ter uma leve vantagem na quantidade de títulos em seu histórico, o Internacional não dá brechas no Estadual. O Colorado é o maior campeão do Gauchão de todos os tempos, com 45 títulos conquistados.

Com a conquista deste ano, o Grêmio diminuiu a soberania alvirrubra, chegando a 41 troféus.

Outro status que o Inter pode se orgulhar no Estadual é o de ter sido octacampeão, ou seja, o vencedor por oito seguidos. Esse fato ocorreu entre 1969 e 1976.

O curioso é que o Grêmio tinha feito uma sequência avassaladora logo antes, sendo heptacampeão entre 1962 e 1968.

Campeonato Brasileiro: quem tem mais títulos entre Grêmio e Internacional

Grêmio ou Inter? Ainda nos anos de 1970, o Internacional alcançou três títulos do Campeonato Brasileiro da Série A, nas temporadas de 1975, 1976 e 1979. No entanto, as glórias na primeira divisão do futebol nacional pararam por aí.

Com isso, o Grêmio foi se aproximando e abocanhou as taças do Brasileirão em duas ocasiões.

A primeira em 1981 e a segunda em 1996. Ainda assim, não igualou a soma de títulos da Série A do Internacional (dono de três taças).

Copa do Brasil – Quem tem mais títulos Grêmio ou Inter?

Se no Brasileirão o Inter salta na frente do Grêmio no número de conquistas, o mesmo não se pode dizer sobre a Copa do Brasil.

O Tricolor Gaúcho é um dos maiores campeões da competição, com cinco títulos. A equipe faturou o título logo na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989.

Depois, voltou a vencer a disputa em 1994, 1997, 2001 e 2016. Em todo o país, apenas o Cruzeiro (6 taças) ganhou a Copa do Brasil mais do que o Grêmio.

Além disso, passou perto em mais quatro anos, terminando como vice-campeão em 1991, 1993, 1995 e 2020.

Do lado do Inter, a competição foi conquistada apenas uma vez. O Gigante da Beira-Rio faturou o título em 1992, amargando o vice em outras edições como 2009 e 2019.

Libertadores e Copa Sul-americana – Quem tem mais títulos Grêmio ou Inter?

Até o início dos anos 2000, o Grêmio se orgulhava de ser o único clube gaúcho com títulos fora do Brasil. Afinal, a equipe tricolor foi campeã da Copa Libertadores em 1983 e 1995, além de ter levado mais uma taça recentemente, no ano de 2017.

Porém, a virada no século trouxe várias conquistas em solo estrangeiro para o Internacional. Na América do Sul, o Colorado se tornou bicampeão da Copa Libertadores em um curto espaço de tempo. O primeiro título veio em 2006, após uma final contra o também brasileiro São Paulo.

Apenas quatro anos depois, em 2010, o Inter foi campeão novamente, desta vez diante do Chivas, do México. À época, o Colorado igualou o número de Libertadores do Grêmio, porém a taça levantada pelo Tricolor em 2017 devolveu a vantagem ao lado azul de Porto Alegre.

Merece destaque também que, no intervalo entre as duas conquistas de Libertadores, o Inter ganhou ainda a Copa Sul-americana, em 2008.

Este título, inclusive, foi o ápice da passagem do técnico Tite, hoje na seleção brasileira, pelo Beira-Rio.

Por último, vale mencionar que a Recopa Sul-americana também já premiou Grêmio e Internacional. Duas vezes para cada lado. Enquanto o Imortal levou em 1996 e 2018, o alvirrubro ganhou em 2007 e 2011.

Assim, no somatório das conquistas pela América do Sul são cinco taças para cada lado, o que reforça o equilíbrio desta rivalidade até mesmo fora do Brasil.

Mundiais de Clubes, quem tem mais títulos: Grêmio ou Inter?

Como campeões da Libertadores, tanto Internacional quanto Grêmio já disputaram o Mundial de Clubes.

No passado, o torneio era conhecido como Copa Intercontinental e foi vencido pelo Tricolor em 1983. A final foi disputada contra o Hamburgo, clube da Alemanha e campeão da Champions League na época.

Já o Inter conquistou o Mundial de Clubes logo após o título da Libertadores de 2006. A final foi contra o Barcelona do craque Ronaldinho Gaúcho e contou com vitória do Colorado por 1×0, com gol de Adriano Gabiru.

