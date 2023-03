Onde assistir o jogo do Paysandu hoje na TV aberta ao vivo (04/03)

Duelo entre Caeté e Paysandu será disputado neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Paraense com transmissão na TV aberta e na internet

Em grupos distintos na primeira fase, o Caeté recebe o Paysandu neste sábado (04) para brigar pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Com início às 15h30 (horário de Brasília), o jogo do Paysandu vai ser no Estádio Municipal de Ipixuna.

Doze equipes disputam o Campeonato Paraense na primeira fase, divididas em três grupos de quatro. No grupo B, o Paysandu ocupa a liderança com 12 pontos, enquanto o Caeté está em terceiro no grupo A com sete pontos.

Avançam para as quartas de final os oito melhores entre os três grupos. Remo e Paysandu tem a melhor campanha.

Como assistir o jogo do Paysandu hoje ao vivo

O jogo do Paysandu e Caeté hoje tem transmissão na TV Cultura (PA) e no canal Esporte na Cultura no Youtube ao vivo. Para todo o estado do Pará na TV aberta, a emissora vai exibir o duelo do Campeonato Paraense.

Na internet, o canal da Cultura retransmite as imagens ao vivo para todo o Brasil. É de graça para assistir no Youtube no computador, celular, tablet ou smartv, não paga e não precisa se inscrever em nenhum serviço.

Assista ao vivo o jogo do Paysandu.

Convocação da Seleção Brasileira 2023

Onde vai ser o jogo?

O Estádio Municipal de Ipixuna, em Ipixuna, no Pará, recebe o jogo do Paysandu e Caeté neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Paraense. O município fica 166 km de distância de Belém. A capacidade do estádio não está disponível na internet.

O espaço recebe duelos do Remo e de outras equipes no Campeonato Paraense.

Quando é o clássico Re-Pa?

O clássico Re-Pa, encontro das equipes Remo e Paysandu no futebol paraense, está marcado para a oitava rodada do Campeonato Paranense na temporada, a última da 1ª fase. A data ainda não está disponível no site Federação Paraense de Futebol.

O Re-Pa é o clássico da cidade de Belém, capital do estado do Pará, confronto conhecido também como o Clássico Rei da Amazônia. A rivalidade está presente dentro e fora do campo no dia do jogo.

O Remo tem a vantagem com 38 vitórias, 52 empates e 32 triunfos ao Paysandu, segundo dados do portal de estatísticas O Gol, com 122 encontros entre os dois times de Belém.

Leia também

Premiação da Copa do Brasil na segunda fase 2023