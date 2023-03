Convocação da seleção brasileira 2023 para o amistoso Brasil x Marrocos

O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, convocou os atletas para amistoso contra o Marrocos no dia 25 de março. Esse será o primeiro jogo do Brasil após perder a Copa do Mundo de 2023 nas quartas de final. O anúncio foi feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O amistoso contra o Marrocos será no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no Norte do país africano, e contará com nomes estreantes na seleção, como goleiro Mycael, o zagueiro Robert Renan, o lateral Arthur, os meio-campistas André, Andrey Santos , João Gomes e Raphael Veiga. Os atacantes Rony e Vitor Roque também fazem sua estreia.

O craque Neymar não foi convocado por causa de uma lesão no tornozelo, que ainda está em tratamento.

Quem são os convocados da seleção brasileira?

A convocação para o amistoso traz nomes inéditos para vestir a amarelinha.

GOLEIROS

Ederson

Mycael

Weverton

LATERAIS DIREITOS

Arthur

Emerson Royal

LATERAIS ESQUERDOS

Alex Telles

Renan Lodi

ZAGUEIROS

Ibañez

Eder Militão

Marquinhos

Robert Renan

MEIO-CAMPISTAS

André

Andrey Santos

Casemiro

João Gomes

Lucas Paquetá

Raphael Veiga

ATACANTES

Antony

Richarlison

Rodrygo

Rony

Vinícius Júnior

Vitor Roque

COLETIVA AO VIVO: CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA PELO TÉCNICO INTERINO RAMON MENEZES 🇧🇷 Vem com a gente no #DePlaca! https://t.co/wvHzSYdSSM pic.twitter.com/58GbZUrYe7 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 3, 2023

