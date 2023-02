Equipes se enfrentam neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão

Onde assistir o jogo do RB Leipzig x Eintracht Frankfurt hoje na Bundesliga – 25/02

Apenas um ponto separa RB Leipzig e Eintracht Frankfurt na classificação. Neste sábado, 25 de fevereiro, eles se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Alemão para saber quem se mantém na parte de cima da tabela. O jogo do RB Leipzig vai ser na Red Bull Arena, às 11h (Horário de Brasília) com transmissão de graça.

Os times estão em quinto e sexto lugar respectivamente.

Onde vai passar o jogo do RB Leipzig x Eintracht Frankfurt hoje

O jogo do RB Leipzig e Eintracht Frankfurt hoje será transmitido no OneFootball, às 11h (Horário de Brasília).

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor precisa sintonizar a plataforma gratuita para acompanhar o duelo na Bundesliga neste sábado. É de graça e não precisa se cadastrar no serviço.

Dá para assistir no site ou no aplicativo em dispositivos móveis.

Data: 25 de fevereiro de 2023

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball

O time do RB Leipzig contabiliza 39 pontos na 5ª posiçaõ da classificação. O elenco disputa a liderança na parte de cima com Bayern, Union Berlin e Borussia Dortmund. O time chegou a empatar e perder um jogo nas últimas semanas, mas conseguiu se recuperar após vencer o Wolfsburg no fim de semana passado.

Na quarta-feira, empatou em 1 a 1 com o Manchester City no jogo de ida das oitavas da Champions

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt segue em 6º lugar na tabela com 38 pontos, somados em 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O time faz uma campanha bastante equilibrada, buscando a zona de classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada. No meio da semana, perdeu para o Napoli nas oitavas da Champions.

Escalações do jogo de hoje:

O RB Leipzig é o destaque no Campeonato Alemão. O time tem tudo para vencer o adversário no confronto deste sábado. A expectativa é que o técnico Marco Rose coloca os titulares em campo, mesmo sem poder contar com Diallo, Gulacsi e Olmo.

Do outro lado, o Frankfurt terá que se esforçar se quiser passar pelo ataque fulminante do Leipzig. O técnico Oliver Glasner tem apenas Ebimbe como desfalque, e por isso deve escalar Borre, Mario Gotze e Lindstrom na parte da frente para levar os três pontos para casa de qualquer modo.

Provável escalação do RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Laimer, Schlager, Szoboszlai; Forsberg, Werner e Silva.

Provável escalação do Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Smolcic, Ndicka; Knauff, Kamada, Rode, Max; Götze, Lindstrom e Borre

