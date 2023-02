Onde assistir o jogo do Sporting x Estoril hoje ao vivo e horário (27/02)

Depois de confirmar a classificação nas oitavas de final da Liga Europa, o Sporting volta a jogar o Campeonato Português. Contra o Estoril, o jogo do Sporting hoje é válido pela 22ª rodada da competição no Estádio de Alvalade, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Que horas é o jogo do Sporting hoje?

O jogo do Sporting no Campeonato Português hoje contra o Estoril começa às 16h, horário de Brasília, nesta segunda-feira em 27 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida hoje entre os estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai ser às 15h, pela diferença no horário entre as cidades.

Em Portugal, país em que acontece o confronto, o início vai ser às 20h30, no horário local. Lisboa, em Portugal, está 3 horas à frente de Brasília.

Assistir Sporting x Estoril hoje ao vivo

O jogo do Sporting hoje tem transmissão na ESPN e Star Plus, às 16h, horário de Brasília.

Com transmissão para todo o Brasil, o canal está disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor tem que obter o canal na programação da TV paga.

Dá para torcer de qualquer lugar do Brasil.

O mesmo acontece com o serviço de streaming Star+, disponível somente para assinantes. O torcedor pode sintonizar através do site, através do navegador, ou no aplicativo do celular, tablet, smartv ou videogames. Para se tornar assinante é só entrar no site e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Sporting x Estoril

O duelo entre as equipes de Sporting e Estoril no futbol português neste sábado vai ser o de número 27, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O elenco de Lisboa tem a vantagem com 15 vitórias, com seis empates e apenas cinco vitórias oa time do Estoril.

O último encontro entre os dois aconteceu em 02 de setembro de 2022, pela quinta rodada do Campeonato Português na temporada atual. O placar de 2 a 0 deu a vitória para o Sporting.

O Sporting conquistou no meio da semana a vaga para as oitavas de final da Liga Europa depois de vencer o Midtjylland na segunda fase. No Campeonato Português, o time aparece na quarta posição com 41 pontos, somando 13 vitórias, dois empates e seis derrotas na temporada.

Do outro lado, o Estoril quer se afastar da parte de baixo da tabela. Em 15º lugar com 22 pontos, contabiliza apenas cinco pontos a mais que o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Os visitantes vão fazer de tudo para levar para casa os três pontos nesta segunda-feira.

Escalação do Sporting: Adán; Inácio, Coates, Juste; Santos, Pote, Tanlongo, Esgalo; Gomes, Paulinho e Trincão.

Escalação do Estoril: Figueira; Álvaro, Vital, Mexer; Santos, Carvalho, Gamboa, Joãozinho; Gouveia, Cassiano e Araújo.

Jogos da rodada do Campeonato Português

Além do jogo do Sporting hoje, confira a programação da vigésima segunda rodada no Campeonato Português neste fim de semana.

Sexta-feira, 24/02:

Famalicão 1 x 0 Portimonense

Sábado, 25/02:

Arouca 2 x 0 Casa Pia

Marítimo 3 x 1 Santa Clara

Vizela 0 x 2 Benfica

Domingo, 26/02:

Rio Ave 1 x 0 Chaves

Paços Ferreira x Boavista

Porto x Gil Vicente

Segunda-feira, 27/02:

Sporting x Estoril - 16h (Horário de Brasília)

Vitória SC x Braga - 18h15 (Horário de Brasília)

