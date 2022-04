Onde assistir Oriente Petrolero x Unión Santa Fe ao vivo e horário (12/04)

Nesta terça-feira, Oriente Petrolero e Unión Santa Fe entram em campo a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na segunda rodada da Sul-Americana em 2022, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra. Confira todas as informações e saiba onde assistir Oriente Petrolero x Unión Santa Fe ao vivo.

Estão no grupo H as equipes de Fluminense, Junior Barranquilla, Oriente Petrolero e Unión Santa Fe.

Onde assistir Oriente Petrolero x Unión Santa Fe

A partida entre Oriente Petrolero e Unión Santa Fe hoje será transmitida ao vivo no canal na Conmebol TV, a partir das 19h15 , pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo de hoje com exclusividade.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Oriente Petrolero x Unión Santa Fe hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra

Onde assistir: Conmebol TV

+Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Oriente Petrolero e Unión Santa Fe

Escalação do Oriente Petrolero: Quiñonez, Roca Avellaneda, Zazpe, Vargas, Caire, Céspedes, Galvez, Ribera, Guaycochea, Dorrego e Suárez

Escalação do Unión Santa Fe: Mele, Vera, Calderón, Brítez, Corválan, Nardoni, Portillo, Machuca, Daniel Eduardo Juárez, Gallegos e Peralta

Jogando em casa nesta terça-feira, o Oriente Petrolero tem a oportunidade de vencer a sua primeira partida na Sul-Americana desta edição. Na última semana, foi derrotado pelo Fluminense e, por isso, se quiser lutar pela classificação até as oitavas, precisa do resultado hoje. Por fim, está em último sem pontos marcados no grupo.

O Unión Santa Fé vem de vitória em cima do Newell’s Old Boys pelo Campeonato Argentino no fim de semana e, por isso, mantém a sua confiança para o jogo desta terça-feira, com todos os titulares em campo, com exceção de González, expulso na última partida. A seleção está em terceiro lugar com 3 pontos.

Últimos jogos do Oriente Petrolero x Unión Santa Fe

A partida desta terça-feira vai ser a primeira entre Oriente Petrolero e Unión Santa Fe em toda a história do futebol sul-americano. As equipes nunca se enfrentaram pelos gramados das maiores competições.

É importante ressaltar também que, ainda nesta edição, um segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, vai acontecer na Argentina.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Unión Santa Fé na Sul-Americana.

