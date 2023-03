Onde assistir Portuguesa x Audax hoje ao vivo no Campeonato Carioca (03/03)

O duelo entre Portuguesa x Audax abre a décima rodada do Campeonato Carioca nesta sexta-feira. No Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, as equipes entram em campo às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O time da Portuguesa vem de derrota para o Fluminense, enquanto o Audax venceu o Madureira.

Onde vai passar jogo da Portuguesa x Audax hoje

O jogo da Portuguesa e Audax hoje tem transmissão no BandSports às 15h30.

Sem transmissão na TV aberta, só dá para assistir no canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Dá para sintonizar em qualquer lugar do Brasil ao vivo.

Como o canal está disponível somente na TV paga, não há opções para assistir na internet. A equipe de transmissão não foi divulgada pela emissora.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro

Onde assistir: BandSports

Classificação da Taça Guanabara

Doze equipes disputam a primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Os quatro primeiros avançam para a semifinal do Carioca, do 5º ao 8º seguem para a Taça Rio e o último rebaixado para a segunda divisão.

1 Flamengo - 23 pontos

2 Fluminense - 19 pontos

3 Vasco - 17 pontos

4 Volta Redonda - 16 pontos

5 Botafogo - 16 pontos

6 Audax - 12 pontos

7 Bangu - 12 pontos

8 Nova Iguaçu - 10 pontos

9 Madureira - 9 pontos

10 Portuguesa - 9 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Quem é o artilheiro do Campeonato Carioca?

Lelê, do Volta Redonda, é o artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols marcados na temporada. Os dados são válidos após nova rodadas.

Cano, do Fluminense, ocupa a segunda posição da artilharia com sete gols marcados, seguido de Pedro Raul, do Vasco, e Gabigol e Pedro, do Flamengo, com cinco gols cada.

A primeira fase segue até a 11ª rodada.

