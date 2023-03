Confira a programação do GP do Bahrein em 2023. Foto: Reprodução Pixabay

Confira a programação completa do Grande Prêmio do Bahrein, realizado neste fim de semana como a primeira corrida na nova temporada

Horários do GP do Bahrein 2023 da F1: assistir ao vivo a Fórmula 1

Prepare-se para pisar fundo no acelerador com a nova temporada da Fórmula 1! O Grande Prêmio do Bahrein, a primeira prova do ano, será disputada neste fim de semana, entre os dias 3 a 5 de março no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. Confira todos os horários do evento e como assistir a F1 ao vivo.

O Circuito de Bahrein vai receber todos os vinte pilotos neste fim de semana, exigindo 57 voltas.

Felipe Drugovich, brasileiro na Aston Martin, terá que esperar por uma nova chance. Lance Stroll, piloto titular da equipe, foi confirmado no fim de semana em Bahrein.

Horários do GP do Bahrein em 2023 na Fórmula 1

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo com 57 voltas. Segundo a previsão do tempo, Bahrein terá o tempo limpo neste fim de semana, entre 25º a 29º graus com muito sol.

Max Verstappen, da Red Bull, é o atual campeão da Fórmula 1. O holandês busca o tricampeonato da elite no automobilismo, enquanto a Ferrari, com Charles Leclerc e Carlos Sainz, e a Mercedes, de Lewis Hamilton e George Russell, tentarão atrapalhar o sonho do jovem piloto.

Confira a programação e os horários do GP do Bahrein na F1.

Sexta-feira (03/03):

Treino livre 1 - 08h30 (BandSports)

Treino livre 2 - 12h (BandSports)

Sábado (04/03):

Treino livre 3 - 08h30 (BandSports)

Treino classificatório - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (05/03):

GP do Bahrein - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história

Como é o Circuito Internacional do Bahrein?

Localizado em Sakhir, no Bahrein, o Circuito Internacional de Bahrein será o palco da Fórmula 1 neste fim de semana, a priva prova da temporada.

O espaço está pronto para receber os pilotos. Ele tem 5,412 quilômetros, com destaque para as curvas 10 e 12 onde os pilotos precisam de atenção nas ultrapassagens.

Projetada pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, conhecido por desenhar outras pistas da Fórmula 1, o Circuito de Bahrein saiu do palco em 2002, mas só integrou o calendário da Fórmula 1 em 2004.

Naquele ano, Michael Schumacher, dirigindo pela Ferrari, foi o primeiro ganhador.

Quais pneus os pilotos vão usar?

Os pilotos terão disponíveis os pneus C1, duro, o C2, pneu médio, e o C3, pneu macio com a faixa vermelha. As equipes terão dois conjuntos de duros, três conjuntos de médios e oito conjuntos de macios por carro, além dos pneus intermediários e molhados.

A Pirelli e a Fórmula 1 decidiram quais pneus as equipes vão utilizar na primeira prova do ano. A Pirelli tem seis compostos disponíveis, desde o C0 mais duro até o C5 mais macio.

Quantos pilotos vão correr o GP do Bahrein em 2023?

Vinte pilotos vão correr durante os treinos e a corrida no Grande Prêmio do Bahrein no fim de semana, entre os dias 03 e 05 de março, a primeira etapa da temporada na Fórmula 1.

A prova vai mostrar quem são os pilotos favoritos na temporada e quem deve brigar pelo título este ano.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Oscar Piastri

ALPINE:

Pierre Gasly e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

ALPHATAURI:

Yuki Tsunoda e Nyck de Vries

ASTON MARTIN:

Lance Stroll e Fernando Alonso

WILLIAMS:

Alexander Albon e Logan Sargeant

