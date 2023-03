Confira o resultado do jogo do Real Madrid e Barcelona hoje. Foto: Reprodução

Real Madrid e Barcelona se enfrentaram no jogo de ida pela semifinal da Copa do Rei nesta quinta-feira, 02 de março, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Resultado do jogo Real Madrid e Barcelona hoje na semifinal da Copa do Rei 2023

Pela semifinal da Copa do Rei, o Barcelona garantiu a vantagem ao vencer o Real Madrid por 0 a 1 nesta quinta-feira, 02 de março, no jogo de ida. O Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, recebeu o El Clásico na competição espanhola na temporada. Confira como foi a partida e os gols.

O time do Barcelona, comandado pelo técnico Xavi, foi para campo nesta terça com: Ter Stegen; Balde, Marcos Alonso, Koundé, Araújo; Busquets, De Jong, Kessie; Gavi, Ferran Torres e Raphinha.

Placar do jogo do Barcelona na semifinal da Copa do Rei

O Barcelona venceu o primeiro jogo da semifinal na Copa do Rei nesta quinta-feira, depois de um jogo acirrado entre os gigantes do futebol no Santiago Bernabéu.

A partida de volta em abril vai definir quem segue para a final da competição.

PRIMEIRO TEMPO

Com casa cheia, o Real Madrid começou melhor o primeiro tempo da semifinal na Copa do Rei. O time merengue teve as melhores chances de cara, mas não soube aproveitar os lances.

Com 11 minutos no relógio, Benzema conseguiu balançar as redes no El Clásico. Em cruzamento de Vini Júnior, o francês apareceu na área e acertou em cheio as redes do goleiro Ter Stegen. O impedimento, no mesmo momento, é assinalado e o gol cancelado.

O Real seguiu pressionando no primeiro tempo. Modric, Vini Júnior e Benzema foram os responsáveis pelo bom desempenho do clube em casa. Aos 21, Araújo conseguiu dar a resposta do Barcelona, mas a defesa do Real tirou.

Até que, aos 25 minutos, a reação do time visitante finalmente começou. Em erro de Camavinga, Kessié resgatou a bola e, em direção ao gol, viu a defesa do Real totalmente atrapalhada. A bola bateu em Militão e entrou para o fundo das redes.

No mesmo instante, a arbitragem assinalou impedimento. O VAR revisou e o gol foi validado.

Confira o gol do Barcelona no primeiro tempo.

PLACAR ABERTO NO #ElClásicoNaESPN! ⚽️🔥

Camavinga falha, Ferran fica com a bola e deixa Kessie na cara do gol. A bola toca em Militão e vai para o fundo da rede!#CopaDoReiNaESPN pic.twitter.com/4Tawq7u33z — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) March 2, 2023



O confronto seguiu equilibrado para a reta final. O Barcelona mostrou-se mais presente dentro de campo e conseguiu jogar de igual para igual, enquanto o Real Madrid se atrapalhou após o gol.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou mais equilibrado, mas não teve grandes emoções. Vini teve boa chance de empatar aos 2 minutos de partida, mas Araújo conseguiu afastar o perigo.

O Real conseguiu ser melhor na segunda etapa, mas acabou esbarrando na boa defesa do Barcelona. Benzema, inclusive, sequer apareceu na partida.

Na metade da etapa, Raphinha saiu e deu lugar ao jovem Ansu Fati. Aos 26 minutos, Kessié ficou livre dentro da área mas ao chutar para o gol, a bola bateu em Ansu Fati e foi para fora.

Do lado do Real, Rodrygo entrou. O jovem também conseguiu movimentar para o lado dos anfitriões. Aos 44, ele mandou uma bomba fora da área, mas a bola passou do lado do gol de Ter Stegen.

Com cinco minutos de acréscimos, nenhum lance de perigo dos dois lados. Sem mudanças, fim de jogo e a vitória do Barcelona por 1 a 0 em cima do Real Madrid.

Quando é o jogo de volta?

O jogo de volta na semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid vai ser na quarta-feira, 05 de abril, no Estádio Camp Nou, na Catalunha.

O El Clásico entre os dois gigantes do futebol será às 17h (Horário de Brasília). O resultado do segundo embate é fundamental para definir quem avança para a grande final da competição.

Do outro lado da chave, Osasuna e Athletic Bilbao jogam a semifinal.

A final da Copa do Rei ainda não tem data.

