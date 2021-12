Onde assistir Real Madrid x Atlético de Madrid online e horário – 12/12

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid promete colocar ainda mais fogo no Campeonato Espanhol neste domingo, 12/12, às 17h (horário de Brasília), pela décima sétima rodada no Santiago Bernabéu. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Real Madrid x Atlético de Madrid hoje.

Onde assistir e horário de Real Madrid x Atlético de Madrid: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Além de aparecer em primeiro lugar no Campeonato Espanhol com 39 pontos, o Real Madrid também se garantiu na primeira posição da Champions até as oitavas de final. Dessa maneira, com cinco pontos de vantagem ao segundo colocado, busca aumentar a diferença neste domingo com a vitória no clássico de Madrid, colocando os seus melhores jogadores em campo.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid também avançou na Champions durante a semana, mas em segundo lugar e não da maneira que gostaria. Já na liga nacional, está em quarto lugar e buscando atingir o topo da classificação para voltar na liderança, como começou na temporada. Por fim, contabiliza 29 pontos, sendo de oito vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Escalações de Real Madrid e Atlético de Madrid:

Ancelotti continua sem Ceballos, enquanto Benzema e Gareth Bale estão de volta ao plantel de jogadores.

Por outro lado, Diego Simeone não poderá contar com Trippier, Luis Suárez e Savic.

Real Madrid: Courtois; Alaba, Militão, Mendy, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Vinicius Junior, Benzema, Asensio

Atlético de Madrid: Oblak; Felipe, Hermoso, Kongdobia; De Paul, Koke, Lemar, Llorente, Carrasco; Cunha, Griezmann

