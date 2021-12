Final da Copa do Brasil 2021 vai passar na Globo?

Atlético Mineiro e Athletico Paranaense vão decidir a Copa do Brasil no próximo fim de semana em dois confrontos. De um lado, o atual campeão brasileiro e do outro o vencedor da Copa Sul-Americana em busca de mais um título para fechar com chave de ouro o ano. Onde assistir a final da Copa do Brasil em 2021? Saiba se o jogo vai passar na Globo.

A Globo vai transmitir a decisão da Copa do Brasil 2021?

A Rede Globo vai passar ao vivo os dois jogos da final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Athletico-PR. O primeiro confronto acontece no domingo, 12 de dezembro, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O jogo de volta, na quarta-feira em 15 de dezembro, também terá a transmissão da Globo em todo o país bom a bola rolando na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná. A emissora ainda não divulgou quem serão os narradores e comentaristas da partida.

Porém, outras opções também estão disponíveis para acompanhar ao vivo a decisão. Na TV fechada, o SporTV vai transmitir ao vivo os dois confrontos da final da Copa do Brasil. Além disso, o Premiere, serviço de streaming da Globo, também responsável por retransmitir.

O serviço de canais está disponível nas opções de preços anuais e mensais pelo site oficial (www.premiere.globo.com). Por R$59,90, o torcedor pode ter acesso ao conteúdo enquanto no anual o valor por 12x de R$49,90.

Caminho de cada equipe na Copa do Brasil 2021

O Atlético entrou na competição como o grande favorito. Na terceira fase, venceu o Remo sob o placar agregado com quatro gols, enquanto os adversários marcaram apenas um. Depois, nas oitavas, passou pelo Bahia pelo mesmo resultado nos dois jogos.

Nas quartas, acabou tomando um gol no primeiro confronto, mas venceu por 2 a 1. Na volta fez 1 a 0 jogando em casa. Por fim, nas semis, derrotou o Fortaleza com seis gols no agregado, alcançando o status de finalista da Copa do Brasil.

Remo 0 x 2 Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 1 Remo

Atlético-MG 2 x 0 Bahia

Bahia 2 x 2 Atlético-MG

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG

Atlético-MG 1 x 0 Fluminense

Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG

Do outro lado, o Athletico-PR surpreendeu até os próprios torcedores ao chegar na final. Estreando na terceira fase, o elenco tropeçou no jogo de ida em 1 a 1, até retomar o controle da disputa ao vencer por 1 a 0. Nas oitavas, superou o Atlético-GO mesmo depois de empatar o jogo de volta.

Nas quartas de final, o Furacão passou pelo placar de 1 a 0 nas duas partidas contra o Santos e, por fim, ganhou do Flamengo de maneira inesperada nas semifinais.

Agora, Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam pelo jogo de número 60 em toda a história do futebol, com o Galo tendo a vantagem de 25 vitórias contra 22 do Furacão e 12 empates, de acordo com dados do portal Ogol.

Avaí 1 x 1 Athletico-PR

Athletico-PR 1 x 0 Avaí

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

Atlético-GO 2 x 2 Athletico-PR

Athletico-PR 1 x 0 Santos

Santos 0 x 1 Athletico-PR

Athletico-PR 2 x 2 Flamengo

Flamengo 0 x 3 Athletico-PR

Relembre a vitória do Athletico na semifinal, pelo jogo de volta, que deu ao elenco paranaense a classificação.

