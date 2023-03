Onde assistir Retrô x Petrolina hoje com imagem: transmissão e horário (04/03)

O Retrô é o grande destaque da temporada no Campeonato Pernambucano. Neste sábado (04), recebe o Petrolina para a décima rodada da primeira fase às 15h (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. As duas equipes disputam na parte de cima da classificação.

Os anfitriões ocupam a liderança com 24 pontos, somados em sete vitórias e três empates, sem perder na competição até aqui. Já o Petrolina vem na sexta posição com 12, conquistados em três vitórias, três empates e duas derrotas.

Como assistir jogo do Retrô x Petrolina hoje de graça

O jogo do Retrô e Petrolina hoje tem transmissão no Youtube com imagens e de graça. O canal da TV FPF está disponível para todos os internautas de qualquer lugar do Brasil. É só sintonizar a plataforma de vídeos, clicar no embate e dar play para acompanhar.

Não tem que pagar nada para se inscrever no canal e nem para baixar o aplicativo do Youtube no celular.

Assista ao jogo do Retrô x Petrolina hoje no Campeonato Pernambucano.

Transmissão do Campeonato Pernambucano 2023

Como funciona o Campeonato Pernambucano?

O Campeonato Pernambucano é o torneio de futebol referente ao estado de Pernambucano, na região Nordeste do país. Ele é disputado em quatro fases: a primeira fase, segunda, semifinal e a final.

Treze times jogam a primeira fase em 13 rodadas por turno único, ou seja, só se enfrentam uma vez. Ao fim das rodadas, o primeiro e segundo colocado vão direto para a semifinal, enquanto o 3º até o 6º disputam a segunda fase em busca da vaga na semifinal.

O embate é em partida única, onde quem vencer está dentro e quem perder está eliminado. Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, onde é em jogo único. Por fim, a final é jogada entre os dois ganhadores da semifinal em ida e volta.

