Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

A temporada do futebol começou e com ela os estaduais estreiam no novo ano. O Campeonato Pernambucano 2023 é um deles. Com um sistema bastante diferente, a competição traz treze clubes em busca do tão sonhado título do estado de Pernambuco. Saiba como assistir ao torneio, como funciona e quais são as equipes.

Como assistir o Campeonato Pernambucano 2023

Os jogos do Campeonato Pernambucano 2023 são transmitidos na Globo, DAZN e a TV FPF ao vivo.

Na TV aberta, a Globo exibe uma partida por rodada sempre aos sábados para todo o estado de Pernambuco a partir das quatro e meia da tarde, horário de Brasília. A emissora escolhe os grandes times para transmitir.

Outra opção é o DAZN, plataforma de streaming. Quem já é assinante pode assistir pelo navegador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv. Para tornar-se membro basta acessar o site (www.dazn.com) e obter a assinatura pelo valor de R$ 34,90 ao mês.

Outra opção é a TV da Federação Pernambucana de Futebol, disponível no Youtube de graça para todos os torcedores do Brasil. Basta sintonizar o canal para assistir seja pelo computador ou no aplicativo nos dispositivos móveis. O torcedor não paga nada para acompanhar.

Geralmente, a TV FPF dá visibilidade para os times de "menor expressão" que não ganham espaço na TV ou no streaming.

Quem vai jogar o Pernambucano em 2023

Treze equipes disputam o Campeonato Pernambucano na temporada. O Náutico é o atual campeão pernambucano já que venceu o Retrô na decisão do ano passado.

Jogam o Pernambucano este ano as equipes de Salgueiro, Afogados, Belo Jardim, Caruaru City, Porto, Petrolina, Retrô, Santa Cruz, Sport, Íbis, Náutico, Central e Maguary.

A primeira fase é disputada em pontos corridos por 13 rodadas em turno único. Cada vitória garante ao elenco vencedor do confronto 3 pontos e o empate apenas um para os dois lados.

No ano passado foram rebaixados os elencos de Sete de Setembro e Vera Cruz, enquanto Central, Belo Jardim, Maguary, Porto e Petrolina foram promovidos após mudança no regulamento.

Como funciona o estadual de Pernambuco

O Campeonato Pernambucano é disputado em quatro etapas: a primeira fase, segunda fase, semifinal e a final. O torneio acontece em janeiro, fevereiro, março e abril de 2023.

A primeira fase traz 13 equipes na disputa em pontos corridos. Serão treze rodadas em turno único, ou seja, jogos só de ida. Ao fim das rodadas, o primeiro e segundo colocado avançam direto para a semifinal, enquanto do 3º ao 6º lugar na tabela disputarão a segunda fase.

Ainda na primeira fase, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Pernambucano.

Na segunda fase jogam os times colocados em 3º, 4º, 5º e 6º lugar na classificação. A disputa acontece em partida única, ou seja, quem vencer está dentro e quem perder está eliminado.

Pela semifinal, o primeiro e segundo colocado disputam contra os dois vencedores da segunda fase, onde também acontece em jogo único. Por fim, a final é jogada entre os dois ganhadores da semifinal em jogos de ida e volta.

Tem VAR no estadual?

A primeira fase do Campeonato Pernambucano não tem VAR, mas o regulamento indica que é possível obter a tecnologia de vídeo na fase eliminatória, semifinal, final e em clássicos caso obtenha a autorização.

O regulamento indica que a FPF, Federação Pernambucana de Futebol, não está obrigada a utilizar o VAR em todos os jogos da competição, onde caso não possa ser utilizado, a arbitragem segue da maneira convencional.

Confira o trecho extraído do regulamento da FPF.

"Caso obtenha as autorizações necessárias, a DCO poderá utilizar a tecnologia do VAR (Arbitragem de Vídeo) inicialmente nos Clássicos, Eliminatória, Semifinal e Finais, adotando a forma, termos e limites constantes em Diretriz Técnica a ser publicada para este fim e do respectivo protocolo determinado pela International Football Association Board - IFAB, que passam a fazer parte integrante e indissociável deste REC".

