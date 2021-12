Onde assistir Sevilla x Barcelona hoje, horário e escalações – 21/12

Em partida atrasada da quarta rodada no Campeonato Espanhol, as equipes de Sevilla e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 21/12, com início às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Saiba onde assistir Sevilla e Barcelona hoje com transmissão ao vivo online.

Onde assistir ao jogo do Sevilla x Barcelona hoje: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site oficial e também por aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, cidade de Sevilla, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

No fim de semana, o Sevilla bateu o Atlético de Madrid, atual campeão, dentro de casa. Agora, o elenco entra em campo com toda a confiança possível para enfrentar o Barcelona e, quem sabe assim, vencer mais um gigante. Em segundo lugar com 37 pontos, tem a possibilidade de diminuir a diferença com o atual líder se ganhar hoje.

Enquanto isso, o Barcelona continua a sua saga de alcançar o topo da classificação. Em oitavo lugar com 27 pontos, precisa da vitória nesta terça-feira se quiser uma melhor colocação não apenas para garantir espaço na parte de cima, mas para tentar brigar pelo título da temporada com o seu rival.

Escalações de Sevilla e Barcelona:

Ocampos e En-Nesyri estão em dúvida para o treinador Julen Lopetegui no jogo de hoje.

Já Xavi ainda não tem Dest, Ansu Fati, Braithwaite, Pedri e Sergi Roberto, todos lesionados.

Sevilla: Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Jordan, Delaney, Rakitic; Rafa Mir, Romero, Gómez

Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Lenglet, Eric Garcia, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Coutinho, Ezzalzouli, Jutgla

