Quanto Ronaldo pagou no Real Valladolid, da Espanha?

Com uma história de sucesso nos gramados, Ronaldo Fenômeno também está presente nos negócios envolvendo o futebol fora de campo. Depois de acordar a compra do Cruzeiro por R$400 milhões, torcedores relembraram a primeira aquisição do craque, o Real Valladolid, da Espanha, e se questionaram quanto o Ronaldo pagou no clube.

Quanto Ronaldo pagou para comprar Real Valladolid?

Quando decidiu o primeiro passo na área de investimentos do futebol, Ronaldo Nazário, ex-jogador de 45 anos, viu o Real Valladolid, clube da Espanha, como um bom negócio.

Em setembro de 2018, o clube disputava a primeira divisão do Campeonato Espanhol quando Ronaldo decidiu expandir a sua experiência no mercado, comprando o clube pela bagatela de 30 milhões de euros, isto é, 141 milhões de reais naquela época.

O atleta é dono do grupo de investimentos Tara Sports, que comprou 51% do clube. Já 20% do Valladolid pertencem simplesmente à Ronaldo, isto é, ele tem 73% ao todo.

Em 2020, o portal Globo Esporte atualizou as finanças do clube após a compra do jogador. O total de dívidas era de 45 milhões de euros, com a receita em 54 milhões também em euro, fechando no verde já que recebe mais do que deve.

Como está o Real Valladolid em 2021?

O Real Valladolid disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol pela temporada 2021/22. Isso porque no ano passado o elenco foi rebaixado depois de terminar em 19ª posição com 31 pontos conquistados.

Agora, em dezembro de 2021, ocupa a 5ª posição com 37 pontos tendo onze vitórias, quatro empates e seis derrotas ao longo da temporada. Além disso, com a situação ruim do elenco também em campo, os torcedores passaram a cobrar Ronaldo fora dos gramados por sua atuação no clube para que voltem até a primeira divisão.

O retorno, no entanto, é um longo processo.

História do Real Valladolid

O Real Valladolid surgiu em 20 de junho de 1928 após a fusão entre os times: Real Unión Deportiva e Club Deportivo Español. Porém, o elenco entrou em campo pela primeira vez em sua história em 22 de setembro naquele mesmo ano contra o Alavés, com uma vitória por 2 a 1.

Depois de bater na trave por tantos anos, o Real Valladolid finalmente conquistou o acesso para a primeira divisão do Campeonato Espanhol em 1948 sob o comando do técnico Barrios, passando o comando para Helenio Herrera. Um ano depois, em 28 de maio, chegou até a final da Copa do Rei pela primeira vez, onde perdeu por 4 a 1 para o Athletic Club.

O clube não conseguiu se manter na primeira divisão por muito tempo, sendo rebaixado e depois subindo novamente entre a primeira, segunda e terceira constantemente até os anos 80. Com a chegada de Eusebio Ríos, o elenco espanhol começou a contar as suas glórias, tendo o seu melhor momento.

O Estádio José Zorrilla foi inaugurado, com capacidade para 33 mil torcedores, estreando em 1982 em vitória com o Clube Atlético. Em 1984, o Valladolid venceu o seu primeiro título importante, a Copa do Rei, além de contar com breves passagens pela Champions League.

Nos anos 2000, o time continuou a sua luta para jogar a elite do futebol espanhol enquanto travava batalhas com as divisões inferiores. Em 2018, Ronaldo comprou o time e deu uma nova perspectiva aos torcedores. Naquela época, o elenco voltou para a primeira divisão, mas depois de duas temporadas caiu em 2020 para a segunda divisão, de onde luta para escapar em 2021.

Leia também:

Sorteio da Libertadores 2022: jogos da 1ª e 2ª fase