Onde assistir Spezia x Lazio ao vivo, horário e escalações hoje (30/04)

Equipes se enfrentam neste sábado, 30 de abril, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano

Pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, Spezia e Lazio entram em campo a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, na reta final da temporada no futebol. Confira as informações de onde assistir Spezia x Lazio a seguir.

Os anfitriões lutam para confirmar de vez a permanência na elite do futebol italiano na rodada. Do outro lado, o elenco visitante vem na parte de cima da tabela lutando por uma vaga em competições internacionais.

Onde assistir Spezia x Lazio ao vivo hoje?

O jogo do Spezia e Lazio hoje será transmitido no Star +, a partir das 10h, no horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o jogo do Campeonato Italiano neste sábado vai passar apenas no streaming da Star +, disponível por assinatura na plataforma.

Para obter todos os serviços do streaming, é necessário conhecer os pacotes e valores do produto através do site oficial (www.starplus.com). Depois de escolher, basta selecionar e fazer a conta.

O streaming está disponível para assistir o catálogo da programação pelo celular, computador, smart TV e tablets.

Informações do jogo do Spezia x Lazio hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stadio Alberto Picco

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Em 15º lugar com 33 pontos, o Spezia quer a permanência na elite do futebol italiano por mais um ano. Se vencer hoje, garante meio caminho na reta final da temporada. Ao todo, o clube celebra nove vitórias, seis empates e dezenove derrotas e, por isso, deve manter o time titular.

Do outro lado, a Lazio aparece na 6ª posição com 56 pontos, contabilizando dezesseis vitórias, oito empates e dez derrotas na temporada. Mesmo sem chances de título, o grupo vai buscar até as últimas rodadas uma vaga em torneios internacionais, principalmente da Champions.

Escalação de Spezia x Lazio

Escalação do Spezia:​ Provedel, Nikolaou, Reca, Hristov, Amian, Kiwior, Maggiore, Kovalenko, Bastoni, Gyasi e Manaj

Escalação do Lazio: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

