Onde assistir Suíça x Espanha ao vivo: canal, horário e escalações (09/06)

Sem vencer na Liga das Nações, as seleções da Suíça e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, 9 de junho, com o mesmo objetivo dentro de campo. Pela terceira rodada da Liga A no grupo dois, a bola vai rolar a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio de Genebra. Confira onde assistir Suíça x Espanha hoje ao vivo para não perder nenhum lance.

Acompanhe as últimas notícias da Liga das Nações no portal DCI.

Onde assistir Suíça x Espanha hoje ao vivo?

O jogo entre Suíça e Espanha hoje na Liga das Nações vai passar ao vivo no SporTV (TV paga).

Com disponibilidade apenas aos assinantes, a o canal do SporTV é quem vai transmitir as emoções do confronto da Liga das Nações nesta quinta-feira para todo o Brasil.

O torcedor deve verificar a sua operadora se tiver o interesse de garantir a emissora em sua programação. Se preferir, pode assinar o Globo Play e curtir por lá o futebol ao vivo.

Informações do jogo de Suíça x Espanha hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Genebra, em Genebra, na Suíça

Arbitragem: Serdar Gozubuyuk

Onde assistir: SporTV

Como estão Suíça e Espanha na Liga das Nações?

Surpreendentemente, a Espanha ainda não venceu na Liga das Nações. Ocupando a terceira posição do grupo dois pela competição, o time espanhol busca a sua primeira vantagem nesta terceira rodada de qualquer maneira. Comandada pelo ex-jogador Luis Enrique, a seleção deve estar mista, com titulares e reservas.

Do outro lado, a Suíça que joga em casa espera contar com a força dos torcedores para elevar os jogadores até ao máximo para conquistar os primeiros três pontos em seu favor. Na lanterna do grupo, os suíços foram derrotados por Portugal e República Tcheca, preocupando os torcedores sob a possibilidade de ser rebaixado até a liga inferior.

Escalações da Suíça x Espanha:

Schar, suspenso, é o único desfalque dos suíços para o confronto desta quinta-feira.

Escalação da Suíça: Kobel; Widmer, Frei, Akanji, Rodriguez; Freuler, Sow, Xhaka, Okafor; Embolo e Seferovic. Técnico: Murat Yakin

Os espanhóis, por outro lado, não tem baixas.

Escalação da Espanha: Unai Simon; Azpilicueta, Martínez, Pau Torres, Alba; Busquets, Gavi, Koke; Fati, Alvaro Morata e Ferran Torres. Técnico: Luis Enrique

Palpites Suíça x Espanha

O confronto desta quinta promete ter bom futebol em campo para os dois lados. As duas seleções necessitam da vitória para seguirem vivas na competição e eliminarem a possibilidade de rebaixamento.

Porém, é a Espanha quem possui um leve favoritismo em seu favor. Por contar com jogadores mais “tarimbados” e até experientes, o time de Luis Enrique promete lutar pelos três pontos.

Os suíços, entretanto, jogam em casa e também tem peças chaves em seu plantel, mas com pequenos problemas no desempenho.

Relembre como foi a última partida entre as seleções.