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Tem prorrogação nas oitavas da Libertadores no jogo do Corinthians?

Regra da Libertadores de 2026 define quem continua

Escrito por Anny Malagolini
Tem prorrogação na Libertadores Jogo - Pexels
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O Corinthians chega ao jogo de volta das oitavas de final da Libertadores com a classificação totalmente em aberto. Depois do empate por 0 a 0 contra o Rosario Central na Argentina, o Timão precisa de uma vitória na Neo Química Arena para garantir a vaga nas quartas de final.

Tem prorrogação na Libertadores?

Não, as oitavas de final da Libertadores não tem prorrogação caso a partida do Corinthians termine empatada. No mata-mata (oitavas, quartas e semifinais) não há tempo extra, então em caso de igualdade do placar, a decisão vai para os pênaltis.

Apenas na final a prorrogação é autorizada, mas mesmo assim a partida continuar empatada, aí a disputa dos pênaltis é necessária para definir o campeão da Copa Libertadores da América na temporada.

Regulamento da Libertadores

Cada fase da Libertadores tem um regulamento próprio. Na fase de grupos, por exemplo, o torneio segue o sistema de pontos corridos: as equipes somam pontos em jogos de ida e volta, e as duas primeiras colocadas de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: saldo de gols, gols marcados, confronto direto (se aplicável), número de gols fora de casa, que ainda é usado apenas nessa fase, e, por fim, o ranking da Conmebol.

No mata-mata (oitavas, quartas e semifinais), os confrontos são definidos por sorteio e disputados em jogos de ida e volta. Desde 2022, o gol fora de casa não é mais critério de desempate. Se houver igualdade no placar agregado, a decisão vai direto para os pênaltis.

A final é disputada em jogo único, em campo neutro, com presença das duas torcidas. Caso o duelo termine empatado no tempo normal, há prorrogação de 30 minutos; persistindo o empate, a decisão ocorre nos pênaltis.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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