Onde vai passar jogo do Inter x Grêmio de graça na TV e horário 19/03

Confira onde assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução / Ricardo Duarte do Internacional / Lucas Uebel do Grêmio FBPA

Onde vai passar o jogo do Inter x Grêmio hoje? Equipes se enfrentam neste sábado, pelo jogo de ida na semifinal do Campeonato Gaúcho, a partir das 16h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com transmissão da Rede Globo, confira como assistir o GreNal de graça.

No último fim de semana, o Inter empatou com o Guarany de Bagé jogando fora de casa, enquanto o Tricolor venceu o Ypiranga jogando em sua casa.

Onde vai passar jogo do Inter x Grêmio

O jogo do Inter e Grêmio hoje ser transmitido ao vivo no canal Globo, na TV aberta, a partir das 16h30, pelo Horário de Brasília para todo o estado do Rio Grande do Sul.

A Rede Globo vai passar o GreNal neste sábado somente para o estado do Sul, com retransmissão para o streaming do GloboPlay e Canais Globo.

A plataforma do Premiere (www.premiere.globo.com) também vai transmitir a partida, disponível em canais de operadoras por assinatura pelos valores de R$9,90 até R$89,90 no site ou também aplicativo Android e iOS.

Escalações de Internacional x Grêmio

Depois de ser eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil, o Internacional concentra-se para disputar a semifinal do Campeonato Gaúcho neste sábado, onde enfrenta o seu maior adversário do futebol, o Grêmio. Na última semana, se enfrentaram pela primeira fase e o Colorado saiu na frente. Agora, o grupo busca a vitória novamente para sair com a vantagem na semi do estadual.

Provável Internacional: Daniel; Bustos, Kaique, Cuesta, Moisés; Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenílson, Taison, David; Wesley Moraes

Enquanto isso, o Grêmio também só disputa o Gaúcho depois de ter sido eliminado pelo Mirassol na primeira fase. O grupo perdeu o último Grenal disputado, mas espera dar a resposta para os seus torcedores neste sábado mesmo jogando fora de sua casa, onde precisa da vantagem para chegar até a grande final do torneio.

Provável Grêmio: Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Pedro Geromel, Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Bitello; Janderson, Rildo, Diego Souza.

Último jogo Internacional x Grêmio

O último GreNal entre Internacional e Grêmio aconteceu no dia 9 de março de 2022, pela nona rodada do Campeonato Gáucho desta temporada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Por 1 a 0, o elenco do Inter faturou a vitória e conseguiu comemorar com os seus torcedores em casa. David foi quem marcou o gol.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo.

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento