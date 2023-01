Onde vai passar o jogo do Athletico PR hoje ao vivo no Paranaense 2023

O Athletico vai buscar os três pontos neste sábado, 28 de janeiro, diante do São Joseense na quinta rodada para se manter na liderança do Campeonato Paranaense. Com início às 16h (Horário de Brasília), a bola vai rolar no jogo do Athletico PR hoje no Estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais. Os anfitriões estão na penúltima posição da tabela.

O Campeonato Paranaense reúne doze equipes na primeira fase. Serão onze rodadas em pontos corridos onde os times buscam a parte de cima da classificação. Os oito melhores vão para as quartas de final, enquanto os dois último serão rebaixados.

As quartas, semifinal e final são jogadas em ida e volta.

Transmissão do jogo do Athletico PR hoje ao vivo

A transmissão do jogo do Athletico PR hoje vai ser no Youtube, às 16h, horário de Brasília.

O Campeonato Paranaense não tem transmissão em nenhum canal de televisão. Para assistir aos jogos, o torcedor deve entrar nas plataformas de streaming OneFootball ou NSports, disponíveis em todos os estados do Brasil.

Mas neste sábado, o canal do NSports no Youtube vai transmitir de graça a partida. Basta acessar o canal e aí assistir seja no computador ou aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Athletico PR x São Joseense hoje vai ser Kleber Ariel Gonçalves neste sábado, contra o São Joseense em São José dos Pinhais.

Os assistentes vão ser Rafael Trombeta e Wagner Junior Bonfim. Já o quarto árbitro será José Mendonça Silva.

O delegado da arbitragem na partida do Campeonato Paranaense vai ser Eduardo Senna.

Quais equipes disputam o Campeonato Paranaense?

Disputam o Campeonato Paranaense as equipes de Athletico PR, Coritiba, Operário PR, FC Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Aruko, Azuriz, Foz do Iguaçu, São Joseense e Rio Branco.

As doze equipes são de diferentes regiões do estado do Paraná. Na tabela de classificação, as duas últimas são rebaixadas para a segunda divisão, enquanto as duas melhores da segunda sobem para a elite do futebol paranaense na temporada seguinte.

O campeão leva para casa a taça além de medalhas douradas.

