Relembre os títulos do Athletico-PR, campeão da Sul-Americana 2021

O Athletico-PR aumentou a lista de títulos depois de vencer pela segunda vez a Copa Sul-Americana, competição secundária da Conmebol. Diante do RB Bragantino, levantou a taça da temporada 2021 em Montevidéu, com gol de Nikão. Agora, o elenco acumula mais de 30 troféus. Mas quais são os títulos do Athletico-PR?

O Athletico-PR tem 35 títulos em toda a sua história no futebol, considerado um dos maiores do estado e, quem sabe em alguns anos, ficará lado a lado com os gigantes do Brasil.

No Campeonato Paranaense, tem 25 títulos entre os anos 1925 até 2020, quando tornou-se a melhor equipe do estado pela última vez. Já na Copa do Brasil, em 2019, carimbou a sua marca no torneio ao levantar pela primeira vez uma das taças mais importantes do cenário.

Hoje, é o único brasileiro a contar dois títulos da Sul-Americana. A seguir, confira todas as glórias do Furacão em sua história de acordo com dados do portal de estatísticas Ogol e do site oficial do clube.

Campeonato Paranaense – 25 títulos (1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2005, 2009, 2016, 2018, 2019, 2020)

Copa Paraná – 2 títulos (1998 e 2003)

Supercampeonato Paranaense – 1 título (2002)

Campeonato Brasileiro Série A – 1 título (2001)

Campeonato Brasileiro Série B – 1 título (1995)

Copa do Brasil – 1 título (2019)

Copa Sul-Americana 2 títulos (2018 e 2021)

Copa Suruga Bank – 1 título (2019)

A era dos títulos para o Athletico-PR

Na era dos altos investimentos no futebol, o Athletico-PR não fica de fora e ocupa também o seu lugar no alto escalação de clubes com dinheiro com vendas de jogadores e patrocinadores.

O resultado é visível dentro e também fora de campo. O Furacão colecionat títulos desde que começaram os investimentos. No Paranaense são quatro troféus conquistados, enquanto em 2018 e 2021 foi campeão da Sul-Americana e em 2019 na Copa do Brasil.

Fora dos campeonatos, é possível observar um gigantesco centro de treinamento para jovens que tem o sonho de se tornar jogador de futebol. As categorias de base do Athletico são consideradas um grande sucesso e, hoje, um celriro de craques.

Athletico-PR é bicampeão da Copa Sul-Americana

Jogando no Estádio Centenário, em Montevidéu no Uruguai, o Athletico Paranaense venceu o RB Bragantino por 1 a 0, com gol de Nikão, no sábao em 20 de novembro de 2021. Este é o segundo título da equipe do Paraná na competição organizada pela Conmebol.

Sob o comando de Alberto Valentin, o elenco começou bem o primeiro tempo, mas não apresentou perigo aos paulistas em campo. Somente aos 20 minutos da etapa o Furacão chegou bem. Foi daí que o gol da vitória saiu, aos 28 com Nikão de voleio abrindo o placar no Uruguai. A final seguiu equilibrada até o intervalo.

No segundo tempo, o Athletico buscou se defender enquanto o Braga seguiu atacando com boas oportunidades de Artur, considerado o melhor em campo por torcedores. Sem obter sucesso nas finalizações, o Leão de Bragança não conseguiu empatar, enquanto os paranaenses mal buscavam o ataque.

Por fim, com o apito final, o placar de 1 a 0 concedeu ao Athletico-PR o título da Sul-Americana de 2021, o segundo na história do clube.

Assista os minutos finais da partida entre Furacão e Bragantino na final da Sul-Americana em 2021.