Onde vai passar o jogo do Corinthians e Santos: assista ao vivo (9/3)

Neste domingo, 9 de março, Timão enfrenta o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida acontece na Neo Química Arena, que também receberá Neymar. É duelo de gigantes e começa às 18h30 (de Brasília). O time que vencer avança para a final.

Onde assistir o jogo do Corinthians e Santos hoje?

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão, dia 9 de março, terá transmissão na Record, Cazé TV, Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV.

Record TV: A emissora exibirá o jogo em TV aberta. Verifique a disponibilidade na sua região e sintonize no horário da partida.

Cazé TV: O canal do streamer Casimiro no YouTube transmitirá o jogo ao vivo. Acesse o YouTube e procure por “Cazé TV” para acompanhar a transmissão.

UOL Play: O serviço de streaming UOL Play oferece a transmissão do jogo. É necessário ser assinante para acessar. Visite o site oficial do UOL Play para mais informações sobre planos e como assistir.

Nosso Futebol+: Este é um serviço de pay-per-view que transmite jogos do Campeonato Paulista. Para assistir, é preciso assinar o serviço. Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do Nosso Futebol+.

Zapping TV: A plataforma de streaming Zapping TV também oferece a transmissão da partida. Consulte o site oficial para informações sobre assinatura e acesso ao conteúdo.

Escalação

Timão: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Final do Paulistão

A final do Campeonato Paulista é disputada entre os dois ganhadores das semifinais. Ela é jogada em ida e volta, ou seja, cada elenco terá a oportunidade de jogar em sua casa. Os jogos estão previstos para os dias 16 e 27 de março.

O time com a melhor campanha desde a fase de grupo até a semifinal garante a vantagem de poder disputar a partida de volta em casa. Enquanto isso, o outro adversário abre o confronto em sua casa.

Não tem gol fora de casa na final. Além disso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa segue para os pênaltis. A prorrogação não é uma opção no Paulistão.

Os árbitros, assistentes e o VAR são designados sempre pela Federação Paulista de Futebol.