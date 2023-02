Saiba onde assistir ao jogo do Corinthians hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Timão joga contra o São Bernardo nesta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Paulista na temporada

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje no Paulistão na TV e online (09/02)

Invicto por cinco jogos, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, para enfrentar o São Bernardo na sétima rodada do Paulista. Os elencos se enfrentam no Estádio 1º de Maio, às 21h30 (Horário de Brasília). O jogo do Corinthians hoje tem transmissão ao vivo na TV e online.

João Vitor Gobi vai apitar a partida nesta quinta-feira no Paulistão. Os assistentes serão Alex Ang, Italo Magno e Rodrigo Santos. No VAR, Adriano de Assis será o responsável.

Onde assistir jogo do Corinthians hoje no Paulistão

O jogo do Corinthians hoje no Paulistão terá transmissão da TNT e HBO Max às 21h30, horário de Brasília.

Sem transmissão na TV aberta, a partida entre Corinthians e São Bernardo nesta quinta-feira será exibida apenas no canal da TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para assistir as emoções do embate o torcedor precisa ter a emissora na programação.

Outra opção para acompanhar o embate é no HBO Max, serviço de streaming da Turner. É preciso ser assinante da plataforma para assistir ao vivo o conteúdo disponível no sistema.

Para assistir basta sintonizar o site pelo navegador ou o aplicativo do celular, tablet ou smartv.

Relacionados do Corinthians para o jogo de hoje

O técnico Fernando Lázaro convocou 24 jogadores para a partida desta quinta-feira contra o São Bernardo. No entanto, é óbvio que nem todos entrarão em campo.

Os torcedores notaram a ausência de Yuri Alberto na lista de atacantes, assim como Cantillo, Renato Augusto e Maycon. Com exceção de Renato, os outros três atletas continuam em treinamento para voltarem ao grupo alvinegro.

Para o jogo do Corinthians nesta quinta, Fernando Lázaro deve manter a mesma escalação, com dúvida entre Balbuena e Gil.

Provável escalação do Corinthians hoje: Cássio; Bruno Méndez, Balbuena, Fagner, Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Giuliano; Adson, Romero e Róger Guedes.

Confira a lista completa.

Sétima rodada do Campeonato Paulista

Além do jogo do Corinthians hoje, outros dois confrontos serão disputados nesta quinta-feira pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Terça-feira, 07/02:

Mirassol 4 x 1 Ferroviária

Quarta-feira, 08/02:

RB Bragantino 2 x 1 São Paulo

Guarani 2 x 1 Portuguesa

Botafogo SP 2 x 3 Ituano

Santos 0 x 0 São Bento

Quinta-feira, 09/02:

Santo André x Água Santa - 18h

Palmeiras x Inter de Limeira - 19h30

São Bernardo x Corinthians - 21h30

