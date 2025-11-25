Onde vai passar o jogo do Flamengo x Atlético-MG e escalação de hoje (25/11/25)

É o jogo da vida para o Flamengo nesta terça-feira, 25 de novembro, na Arena MRV. O Rubro-Negro encara o Atlético-MG a partir das 21h30, pela 36ª rodada do Brasileirão, valendo o título de 2025. Se o clube carioca vencer e o Palmeiras perder do Grêmio, o Flamengo é campeão.

Veja a escalação do Flamengo

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo entre Flamengo e Galo hoje terá transmissão da TV Globo e Premiere, canal disponível nos pacotes de TV por assinatura. Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir pelo Globoplay, que retransmite o sinal do jogo para celulares, tablets e smart TVs.

Assinantes de TV por assinatura (como Claro, Sky, Vivo, Oi, etc.) podem contratar o pacote Premiere diretamente com a operadora. Depois de ativar, é só sintonizar o canal Premiere na grade da TV.

Online: é possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay. Basta acessar globoplay.com/premiere, fazer login (ou criar uma conta Globo) e assinar o serviço. A assinatura pode ser mensal ou anual e dá acesso a todos os jogos transmitidos, ao vivo e sob demanda.

Quantas vezes o Flamengo ganhou o Brasileirão?

O Flamengo tem oito títulos do Campeonato Brasileiro, conquistados nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 sob o comando do português Jorge Jesus e Rogério Ceni respectivamente. Como o Flamengo nunca foi rebaixado, todos os títulos são da primeira divisão do futebol, a Série A.

Octacampeão do Brasileiro, o Flamengo integra a lista de maiores campeões do futebol. No entanto, alguns torcedores dizem que o Rubro-Negro só tem sete títulos, já que existe a polêmica envolvendo o ano de 1987 com o Sport sobre quem foi o verdadeiro campeão.

Porém, em publicação em fevereiro de 2021, a CBF tratou o Flamengo como octacampeão depois de ganhar o título em 2020. Naquele ano, entretanto, a competição atrasou devido à pandemia do Covid-19.

O último título foi conquistado em 2020, com o técnico português Jorge Jesus no comando. Com 71 pontos, um de diferença com o Internacional, o campeão foi definido na última rodada com grandes emoções dentro e fora de campo.