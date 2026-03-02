Onde vai passar o jogo do Flamengo x Madureira e transmissão hoje

O Flamengo enfrenta o Madureira nesta segunda-feira, 2 de março, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca de 2026. O jogo hoje acontece no Maracanã, a partir das 21h. Veja a escalação e saiba onde assistir ao vivo hoje. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Para quem vai acompanhar de casa, o jogo do Flamengo começa às 21h e terá transmissão exclusiva na TV fechada. O jogo será exibido pelo Premiere e pelo SporTV. Não haverá exibição na TV aberta.

Assinantes podem sintonizar o canal no pacote de TV por assinatura ou acessar pelo aplicativo do Globoplay, desde que tenham o sinal contratado.

Independentemente da plataforma escolhida, a recomendação é simples: entrar alguns minutos antes das 21h para acompanhar as escalações oficiais, conferir a análise pré-jogo e evitar perder o início da partida por conta de eventuais ajustes no sinal..

Escalação do jogo

O Madureira terá um desfalque importante para o confronto. O meia Juninho sofreu lesão na partida contra o ABC e está fora. A tendência é que Wallace Camilo, que entrou no lugar dele no último jogo, seja mantido entre os titulares. Sem novos problemas e com a partida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Águia de Marabá marcada apenas para os dias 11 ou 12 de março, a comissão técnica não deve promover grandes mudanças na equipe.

A escalação tem Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton.

Pressionado, Filipe Luís deve rodar o elenco mais uma vez. O treinador optou por poupar alguns dos principais nomes mais desgastados, que sequer viajaram: Jorginho, Pulgar e Léo Pereira ficam fora, assim como Bruno Henrique, também preservado. Outros titulares devem começar no banco, casos de Rossi, Varela e Arrascaeta, abrindo espaço para uma formação alternativa.

O técnico vai escalar Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro.