Onde vai passar o jogo do Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão

Flamengo joga contra o Mirassol em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, mas o jogo que aconteceria nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, foi adiado. Isso porque, o Rubro-Negro vai disputar a final da Recopa Sul-Americana, e quer preservar a equipe.

Quando será o jogo do Flamengo x Mirassol?

O jogo entre Flamengo e Mirassol, válido pelo Campeonato Brasileiro, foi adiado e ainda não tem uma nova data definida. A CBF deve anunciar o reagendamento em breve, ajustando a tabela de acordo com a disponibilidade das duas equipes.

O motivo do adiamento está diretamente ligado à agenda do Flamengo na Recopa Sul-Americana. O Rubro-Negro enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da competição continental, e a sobreposição de datas inviabilizou a realização do duelo contra o time paulista dentro do prazo original.

Quando o duelo for reagendado, a tendência é que a partida siga o padrão dos jogos do Flamengo como mandante no Brasileirão. Isso significa que a transmissão deve ser realizada pelo Premiere, no sistema pay-per-view, para os torcedores no Brasil. Para quem está no exterior, a plataforma Fanatiz deve ser a responsável pela exibição.

Campeões da Recopa

Criada em 1989, a Recopa Sul-Americana completa mais de três décadas de história com um quadro de campeões dominado pelos gigantes do futebol sul-americano, mas com algumas surpresas pelo caminho. A competição, que reúne o campeão da Libertadores contra o vencedor da Sul-Americana, virou palco de rivalidades históricas e revelou zebras memoráveis.

Na contagem geral, a Argentina leva a melhor. O Boca Juniors, sozinho, já ergueu a taça cinco vezes (1990, 2005, 2006, 2008 e um jejum até hoje invicto no torneio). O River Plate também aparece com três conquistas (2015, 2016 e 2019), consolidando o domínio portenho.

O Brasil, no entanto, não fica muito atrás. São Paulo, Grêmio, Internacional, Santos, Corinthians, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Fluminense já celebraram o título. A geração recente dos clubes brasileiros foi especialmente dominante — entre 2020 e 2024, o país venceu quatro das cinco edições.

Nem só de gigantes vive a Recopa. O Cienciano, do Peru, surpreendeu o continente em 2004. A LDU, do Equador, foi bicampeã em 2009 e 2010. E o Defensa y Justicia, clube argentino sem tradição continental, levantou a taça em 2021 em uma das campanhas mais improváveis da história do torneio.

E em 2025? O Racing Club, da Argentina, encerrou o jejum argentino recente e conquistou o título da edição de 2025, reforçando a hegemonia do futebol portenho no torneio.

Confira a lista completa de campeões: Nacional-URU (1989), Boca Juniors (1990), Olimpia-PAR (1991), Colo Colo (1992), São Paulo (1993 e 1994), Independiente (1995), Grêmio (1996), Vélez Sarsfield (1997), Cruzeiro (1998), Olimpia (2003), Cienciano (2004), Boca Juniors (2005 e 2006), Internacional (2007), Boca Juniors (2008), LDU (2009 e 2010), Internacional (2011), Santos (2012), Corinthians (2013), Atlético-MG (2014), River Plate (2015 e 2016), Atlético Nacional-COL (2017), Grêmio (2018), River Plate (2019), Flamengo (2020), Defensa y Justicia (2021), Palmeiras (2022), Independiente del Valle (2023), Fluminense (2024) e Racing (2025).