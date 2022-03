Onde vai passar o jogo do Inter hoje na TV de graça e horário (12/03)

Guarany joga contra o Internacional neste sábado, 12/03, na décima primeira rodada do Campeonato Gaúcho de 2022. Começando às 16h30, no Estádio Antônio Magalhães Rossel, a transmissão será no canal da Globo para todo o estado do Rio Grande do Sul. A seguir, veja os detalhes de onde vai passar o jogo do Inter hoje ao vivo.

Horário do jogo do Internacional

A partida entre Guarany e Internacional vai começar às 16h30, quatro e meia da tarde, pelo horário de Brasília jogando no Estádio Antônio Magalhães Rossel, em Bagé, pelo estado do Rio Grande do Sul.

Lembrando que o horário pode ser diferente em alguns estados devido ao fuso horário.

Onde vai passar jogo do Inter hoje

O jogo do Guarany x Internacional hoje vai ser transmitido no canal Globo e Premiere, pay-per-view da emissora por assinatura.

O canal da Globo vai transmitir o jogo para todo o estado do Rio Grande do Sul, enquanto o pay-per-view está disponível pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Informações do jogo do Guarany e Internacional hoje

Data: 12/03/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Antônio Magalhães Rossel

Onde assistir jogo de hoje: Globo e Premiere

Relembre como foi o último do Internacional.

Escalação do jogo do Guarany x Internacional

Guarany: Otávio; Raphinha, Léo Kanu, Diego Rocha, Vavá; David Cunha, Rafael Carillo, Juninho, Wagner, Lucas; Marcos Paulo

Internacional: Daniel; Fabrício Bustos, Kaíque Rocha, Cuesta, Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison; Maurício, David

O elenco do Guarany continua na lanterna do Campeonato Gaúcho com apenas 5 pontos, ou seja, corre gravemente o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Em toda a competição, marcou apenas uma vitória, dois empates e sete derrotas, isto é, precisa urgentemente dos três pontos para tentar se salvar.

Enquanto isso, o Internacional vem em terceiro lugar com 18 pontos, buscando uma melhor colocação até a rodada final do Campeonato Gaúcho em 2022. Depois de vencer o Grêmio na última quarta-feira pelo famoso GreNal, o maior clássico do estado, o elenco coloca em campo os seus melhores jogadores para dar um salto na colocação e chegar nas semis em todo o vapor.

Últimos jogos Guarany x Internacional

02/03/2008 – Guarany 0 x 6 Internacional – Campeonato Gaúcho

16/02/2008 – Internacional 2 x 0 Guarany – Campeonato Gaúcho

25/03/2007 – Guarany 0 x 1 Internacional – Campeonato Gaúcho

